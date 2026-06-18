/ 사진=SNS

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아나운서 출신 방송인 서현진이 카페에서 목격한 한 학부모의 과도한 훈육 방식에 불편함을 드러냈다.서현진은 지난 17일 자신의 SNS를 통해 스타벅스를 방문한 사진과 함께 당시 상황을 전했다. 그는 "스타벅스 왔다가 한구석에서 6~7살 된 아이에게 30분째 소리 지르면서 수학을 가르치는 엄마 때문에 괴롭다"고 털어놨다.이어 "너 뭔 말인지 알겠어, 모르겠어!", "똑바로 앉아", "이거 풀어", "좀 생각하고 답을 해라" 등 학부모가 아이에게 했던 말을 전하며 카페 안에 큰 소리가 계속 울려 퍼졌다고 설명했다.서현진은 자신의 육아 방식도 언급했다. 그는 "난 수포자라서 우리 아이가 뭘 물어봐도 모르고 숙제도 못 봐준다"며 "그냥 이게 낫다 싶다"고 말했다. 그러면서 해당 학부모를 향해 "저기요, 히스테리 그만 좀"이라고 덧붙였다.해당 게시물을 접한 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 "카페에서 저 정도로 시끄러우면 민폐가 맞다", "집에서 가르쳐야 하는 것 아니냐"며 서현진의 의견에 공감했다. 반면 "직접 이야기하지 않고 SNS에 올린 것은 아쉽다", "상황을 단편적으로 보고 판단하기 어렵다"는 반응도 나왔다.한편, 서현진은 2001년 미스코리아 선발대회에서 선(善)에 입상한 뒤 2004년 MBC 32기 아나운서로 입사했다. 2014년 퇴사 후 프리랜서 방송인으로 활동 중이며, 2017년 5세 연상의 이비인후과 전문의와 결혼해 2019년 아들을 얻었다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr