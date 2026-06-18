방송인 박지윤의 딸이 출국하고 있다. / 사진=박지윤 SNS

방송인 박지윤이 딸의 출국 과정을 공유했다.박지윤은 지난 17일 자신의 인스타그램에 "겨우 6주입니다만? 처음 길게 떨어지는 거라…🥹 유난 좀 떨었고요"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 박지윤이 딸, 아들과 함께 캐리어에 짐을 담고 있는 모습. 박지윤은 "처음엔 엄마 등골 빼고 가는 거라 머리가 복잡했다"면서도 "정신없는 와중에도 중심 잘 잡고 자기 할 일 혼자 잘하는 게다 제 복인 거 같고 감사하기만 하다"며 훌쩍 성장한 딸을 향해 기특한 마음을 보였다.앞서 박지윤은 이날 자신의 SNS를 통해 "미국 보내기 전에 할 일이 왜 이리 많은지"라며 "가기 전에 먹고 싶은 거 먹이느라 바쁘고 덕분에 엄마 카드가 멈출 줄 모르네"라고 딸의 미국 출국 소식을 전했다.한편 박지윤은 같은 KBS 아나운서 출신 최동석과 2009년 결혼했으나 2023년 파혼, 현재 이혼 절차를 밟고 있다. 두 사람은 슬하에 1남 1녀가 있다. 자녀의 양육권과 친권을 박지윤이 확보한 상태라 최동석은 '면접교섭권'을 통해 일주일 중 이틀만 자녀들과 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr