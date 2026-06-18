이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA '나는 SOLO'

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'나는 솔로' 32기 영숙이 74kg 감량을 했다고 밝혔다.17일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서는 32기 돌싱 특집 출연자들의 자기소개가 진행됐다.이날 영숙은 팝페라 가수와 프리랜서 사회자로 활동 중인 근황을 전한 뒤, 지금과는 전혀 다른 과거 모습도 공개했다.영숙은 "원래 풍채가 있는 편이었다. 팝페라를 하다 보니 비주얼적인 부분도 중요하다고 생각해 감량을 시작했다"며 "10년에 걸쳐 체중을 줄였고, 가장 많이 나갔을 때는 130kg이었다. 현재까지 약 74kg을 감량했다"고 밝혔다.이어 공개된 과거 사진은 출연진들의 감탄을 자아냈다. 현재 모습과는 확연히 다른 비주얼에 스튜디오가 술렁였고, 데프콘은 "사람 하나가 빠져나간 수준"이라고 놀라움을 드러냈다.영숙은 결혼 생활에 대한 이야기도 솔직하게 털어놨다. 그는 "전남편을 굉장히 오래 쫓아다녔다"며 "상견례 날짜도 직접 잡고 혼자 예식장도 알아봤다"고 떠올렸다.그러면서도 "결혼을 후회하지는 않는다. 내가 사랑하는 사람을 선택했고, 그 안에서 최선을 다했다"며 담담한 속내를 전했다.현재 자녀는 없으며 지난해 이혼 절차를 마무리했다는 영숙은 "신문지만 덮고 별 보고 살아도 괜찮다. 내가 열심히 살면 된다고 생각한다"며 자신만이 인생관을 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr