배우 진기주 / 사진제공=넷플릭스

배우 진기주 / 사진제공=넷플릭스

배우 진기주가 함께 호흡을 맞춘 김무열에 대한 애정을 드러냈다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'에 출연한 배우 진기주와 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '참교육'(연출 홍종찬)은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 드라마다. 진기주는 교권보호국 감독관 '임한림' 역으로 분했다.진기주는 함께 호흡을 맞춘 배우 김무열과 이성민, 표지훈에 대해서도 언급했다. 진기주는 김무열에 대해 "진짜 멋있는 분"이라며 "(김)무열 선배님 자체가 이미 좋은 어른이고, 좋은 연기자 선배님이다. 보고 있으면 완벽하신 분 같다"고 말했다. 이어 진기주는 "에피소드별로 등장인물이 많다 보니 그동안 경험했던 평균치보다 훨씬 넓은 범위를 아우르셔야 했을 텐데, 그걸 멋지게 해내신 것만으로도 존경스럽다"고 덧붙였다.특히 "언제나 배우들의 이름을 다 기억하려고 하셨고, 어떤 고민이 있는지 후배들이 먼저 말하기 전에 먼저 대화를 이끌어주셨다"며 "정말 섬세하시고 차분한 카리스마가 있는 분이다. '든든하다'는 단어가 딱 어울리는 사람"이라고 치켜세웠다.함께 호흡한 배우들에 대한 애정도 드러냈다. 진기주는 이성민에 대해 "한 현장에 있는 것 자체가 어찌 보면 꿈꿔왔던 일 같았다. 연기하시는 모습을 제 눈으로 보는 게 너무 좋았다"고 말했다.이어 김무열에 대해서는 "저도 모르게 '(이)화진 선배님'이라고 부르게 될 정도로 작품의 중심이 돼주신 분이었다. 많이 의지했고, 고민이 있을 때마다 상의도 많이 드렸다. 제가 하는 것에 대해 피드백을 주실 때도 좋은 말씀을 많이 해주셨다"고 밝혔다.또 표지훈에 대해서는 "(봉)근대를 너무 찰떡같이 소화해줘서 대단하다는 생각을 많이 했다. 특히 근대의 순수한 눈망울이 너무 사랑스럽고 귀엽더라"며 "진심의 눈물을 닭똥같이 흘리는 모습을 보면서 '정말 잘 소화하는구나' 하고 감탄했다"고 말했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr