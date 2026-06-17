조혜련이 주식 수익을 공개했다. / 사진='롤링썬더' 유튜브 캡쳐

신기루가 주식을 시작했다고 밝혔다. / 사진='롤링썬더' 유튜브 캡쳐

코미디언 신기루가 생애 첫 주식 투자 경험담을 털어놓은 가운데 조혜련이 하이닉스로 얻은 수익을 밝혔다.지난 16일 웹예능 '신여성'에는 신기루가 게스트로 출연했다. 조혜련, 이경실, 이선민과 재태크에 대한 이야기를 나눴다.신기루는 화려한 액세서리를 잔뜩 착용하고 등장했다. 그는 "하이닉스 8만 원에 들어간 사람처럼 꾸며봤다"며 "어제 처음 주식을 시작해 하이닉스를 146만 원에 샀다"고 고백해 눈길을 끌었다. 그러면서 "오늘 아침에 보니까 162만 원이 되어 있더라. 돈을 이렇게 버는구나 싶어 깜짝 놀랐다"며 털어놨다.이에 조혜련은 "늦게 들어간 것 아니냐. 나는 87만 원에 들어갔다"고 밝혔다. 현재 하이닉스 주가가 240만 원 선을 오가고 있어 조혜련은 3배에 가까운 수익을 낸 셈이다. 조혜련은 평소 한미반도체, 하이닉스 등 우량주 위주로 투자한다고 밝혔다.신기루는 "단점이 주식 창을 계속 보게 된다"고 토로했다. 이경실과 조혜련은 "막 시작해서 그런 것"이라고 조언했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr