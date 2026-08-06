이유비 / 사진 = 이유비 SNS

배우 이유비가 널찍한 침실 내부를 공개했다.5일 이유비는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 순백의 파자마를 입고 소파에 앉아 양손으로 브이 포즈를 취한 이유비의 모습이 담겼다. 이날 그는 캐주얼한 잠옷 차림과 수수한 메이크업에도 굴욕 없는 미모를 자랑해 팬들의 감탄을 샀다.특히 이유비의 방 내부가 눈길을 끌었다. 사진 속 공간에는 고풍스러운 느낌의 커튼과 각종 일러스트 액자, 실크 재질의 이불이 덮힌 널찍한 침대가 포착돼 놀라움을 안겼다. 전반적으로 우아한 분위기를 자아내는 공간 속 돋보이는 이유비의 수려한 미모는 마치 동화 속 공주를 연상케 했다. 사진을 본 팬들은 "공주님 비주얼", "완전 인형이네" 등의 반응을 쏟아냈다.앞서 이유비는 어머니 배우 견미리의 서울 한남동 주택에서 함께 거주 중인 것으로 알려졌다. 지하 2층, 지상 4층 규모의 단독 주택이라는 해당 건물의 시세는 약 90억 원대로 전해져 놀라움을 안겼다.한편 이유비는 배우 견미리의 딸로 가수 겸 배우 이승기와 결혼한 배우 이다인의 친언니다. 그는 최근 종영한 tvN 드라마 '유미의 세포들 3'에서 미워할 수 없는 해맑은 매력의 캐릭터 '루비' 역을 완벽 소화해 큰 사랑을 받았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr