스트레이 키즈 리노/ 사진=이승현 기자 lsh87@

그룹 스트레이 키즈 리노가 군 복무와 관련한 생각을 밝히며 팀의 미래를 약속했다.스트레이 키즈는 6일 서울 영등포구 여의도동 콘래드 서울에서 새 미니 앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓) 발매 기념 기자간담회를 열었다.1998년생인 리노는 병역 의무 이행을 앞둔 나이인 만큼 입대에 대한 입장을 밝혔다. 그는 "국방의 의무는 당연하다고 생각한다"며 "부름을 받게 되면 주어진 의무를 성실히 행할 것"이라고 밝혔다.리노는 "군백기 이후 계획은 아직 자세히 논의한 부분은 없다"면서도 "확실한 건 멤버들이 다시 모인다는 것이다. 이번 콘서트를 하며 우리를 기다리는 스테이가 많다는 것을 느꼈다. 잠시만 기다려 주면 금방 다녀오겠다"라고 말했다.타이틀곡 'this & that'은 그룹의 칠(chill)하고 쿨(cool)한 무드를 극대화한 힙합 장르 기반의 그루비한 트랙이다. 원하는 게 무엇이든 '이것저것 다' 해내겠다는 여유와 자신감을 담았다. 신보에는 타이틀곡 외에도 'RUN IT'(런 잇), '아우라 파밍'(aura farming), 'FARMING'(파밍), 'After You'(애프터 유), 'I Do'(아이 두), 'Way Out'(웨이 아웃), '그날', 'This & That (Festival Version)'(디스 앤드 댓 (페스티벌 버전)) 등 다채로운 곡이 수록됐다.스트레이 키즈의 미니 앨범 'THIS & THAT'은 오는 7일 오후 1시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr