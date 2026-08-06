브라이언이 플라이투더스카이로 활동하던 시절 수입을 솔직하게 털어놨다./사진=텐아시아DB

브라이언이 플라이투더스카이로 활동하던 시절 수입을 솔직하게 털어놨다./사진=서인영 유튜브 캡처

브라이언이 플라이투더스카이로 활동하던 시절 수입을 솔직하게 털어놨다./사진=서인영 유튜브 캡처

브라이언이 플라이투더스카이로 활동하던 시절 수입을 솔직하게 털어놨다. 현재 그는 평택의 300평 규모 저택에 거주 중이라고 알려졌다.5일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '브라이언이 놀라서 기절한 서인영의 충격 쓰레기 집 상태 (+전남친의 절친, 옷장 공개)'라는 제목의 영상이 게재됐다.브라이언은 서인영의 집을 찾아 청소를 도와줬다. 대화를 나누던 중 서인영은 최근 아버지에게 통장을 맡기게 된 사연을 전하며, 전성기 시절 벌었던 돈을 쇼핑으로 대부분 써버렸다고 밝혔다.제작진이 "전성기 때 100억 원가량을 탕진했다"고 설명하자 브라이언은 놀란 표정으로 "부럽다"고 말했다. 이어 그는 "그때는 '억'이라는 돈을 한 번도 본 적이 없다. 환희와 내가 SM에서 나올 때 둘 다 가져간 돈이 1000만 원도 안 됐을 것"이라고 회상했다.브라이언은 "플라이투더스카이로 활동할 때는 돈을 못 벌었다"고 덧붙이며 당시 수입이 기대에 미치지 못했다고 털어놨다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr