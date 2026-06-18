그룹 유스피아가 첫 번째 미니앨범 'BITE DISTRICT' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=MW엔터테인먼트

그룹 유스피아 소이가 첫 번째 미니앨범 'BITE DISTRICT' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=MW엔터테인먼트

그룹 유스피아 시안이 첫 번째 미니앨범 'BITE DISTRICT' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=MW엔터테인먼트

그룹 유스피아 서유가 첫 번째 미니앨범 'BITE DISTRICT' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=MW엔터테인먼트

그룹 유스피아가 첫 번째 미니앨범 'BITE DISTRICT' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. / 사진제공=MW엔터테인먼트

그룹 유스피어(USPEER)가 6인조 재편과 소속사 이적 후 첫 컴백에 나섰다.유스피어(소이, 시안, 서유, 다온, 채나, 로아)는 17일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 첫 번째 미니앨범 'BITE DISTRICT'(바이트 디스트릭트) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 컴백 소감과 앞으로의 활동 계획을 밝혔다.이번 컴백은 지난해 첫 데뷔 앨범 'SPEED ZONE'(스피드 존) 이후 약 1년 만이다. 특히 기존 소속사였던 WM엔터테인먼트를 떠나 MW엔터테인먼트로 이적한 뒤 처음 선보이는 앨범이자, 멤버 여원의 탈퇴 이후 6인조 체제로 나서는 첫 활동이라는 점에서 더욱 의미를 더한다.멤버들은 이번 활동을 "재데뷔 같은 마음"이라고 표현했다. 소이는 "작년 활동 때 너무 행복했는데 오랜 기다림 끝에 돌아오게 돼 정말 기쁘다"며 "팬들을 생각하며 1년 동안 열심히 준비했다. 힘든 시간도 있었지만 그만큼 팀이 더 끈끈해진 것 같다"고 말했다. 채나는 "1년 만에 돌아오는 만큼 재데뷔하는 느낌이 강하다"며 "떨리기보다는 기대가 더 크다"고 전했다.서유는 "기다려주셔서 감사하다. 그만큼 더 단단한 유스피어로 돌아왔다"고 했고, 시안은 "멤버 모두 한마음 한뜻으로 열심히 준비했다"고 자신감을 드러냈다. 로아 역시 "그동안 더 갈고닦으며 좋은 모습을 보여드리기 위해 노력했다. 이번 활동이 기대되고 설렌다"고 말했다.새 앨범 'BITE DISTRICT'는 함께 시간을 보내며 관계를 쌓아가고 자신들만의 세계를 만들어가는 유스피어의 새로운 여정을 담은 앨범이다. 데뷔작 'SPEED ZONE'이 팀의 출발과 에너지를 보여줬다면, 이번 앨범은 서로를 발견하고 관계를 확장해 나가는 과정을 그린다. 앨범명 역시 'ZONE'에서 'DISTRICT'로 확장되며 한층 넓어진 유스피어의 세계관을 상징한다.시안은 "이번 앨범은 함께 달려오고 성장해 온 유스피어의 확장된 영역을 보여주는 앨범"이라고 설명했다. 소이는 "'BITE'는 단순히 깨문다는 의미가 아니라 누군가를 툭 건드리고 웃음을 유발하는 장난스러운 관계의 시작을 의미한다"며 "덜 익은 감정과 풋풋하고 솔직한 반응, 그 과정에서 자연스럽게 만들어지는 관계의 온도를 담았다"고 소개했다.타이틀곡 'WICKED GAME'(위키드 게임)은 중독성 있는 훅과 감성적인 사운드가 돋보이는 곡이다. 사랑 앞에서 솔직하지 못한 소녀들의 풋풋한 감정을 담았으며, 엑소(EXO), 러블리즈, 오마이걸 등 다수의 히트곡을 작업한 작사가 서지음이 참여해 완성도를 높였다. 멤버들의 사랑스러운 음색과 에너지가 어우러져 유스피어만의 새로운 매력을 보여준다.로아는 "좋아하는 사람 앞에서 서툴고 어쩔 줄 몰라 하는 소녀들의 마음을 담은 곡"이라며 "귀여운 가사가 큰 매력인 만큼 그 부분을 집중해서 들어주셨으면 좋겠다"고 말했다.퍼포먼스 포인트도 공개했다. 멤버들은 후렴구의 '까꿍 안무'를 직접 선보이며 곡의 사랑스럽고 장난기 넘치는 분위기를 표현했다. 얼굴을 가렸다가 나타나는 동작이 반복되는 안무로, 무대의 킬링 포인트로 꼽힌다.데뷔 직후 1년의 공백기를 견디는 과정은 쉽지 않았다. 서유는 "공백기 동안 서로 진솔한 대화를 정말 많이 나눴다"며 "유스피어를 더 많은 사람에게 알리고 성공하고 싶다는 이야기를 자주 했다. 정신적으로나 실력적으로나 모두 성장한 시간이었다"고 말했다.채나 역시 "공백기가 길다 보니 무너질 때도 있었지만 같은 고민을 하는 멤버들이 있었기에 잘 이겨낼 수 있었다"며 "서로 더 의지하면서 팀이 더욱 끈끈해졌다"고 돌아봤다.리더 여원의 탈퇴 후 6인 체제로 처음 활동하게 된 것에 대해서도 솔직한 이야기를 전했다. 시안은 "처음에는 서툴고 힘든 점도 있었지만 이럴 때일수록 더 열심히 해야겠다고 생각했다"며 "멤버들과 많은 대화를 나누며 잘 극복해 나갔다"고 말했다. 이어 "중독성 있는 음악 맛집이라는 수식어를 얻고 싶다"고 포부를 밝혔다.새로운 소속사 MW엔터테인먼트와 함께하게 된 이유도 공개했다. 서유는 "대표님께서 저희의 가능성과 방향성을 믿어주시고 좋은 환경을 만들어주시겠다고 한 점이 크게 와닿았다"며 "회사 모든 직원분들이 저희를 위해 열과 성을 다해주는 느낌을 받고 있다"고 말했다.또한 유스피어는 최근 한국콘텐츠진흥원의 '중소기획사 글로벌 도약 지원' 사업에 선정되며 성장 가능성을 인정받았다. 시안은 "어디서든 열심히 하고 진심 어린 무대를 보여주는 점을 좋게 봐주신 것 같다"고 말했고, 소이는 "저희의 당찬 에너지와 간절함이 통했다고 생각한다"고 감사의 마음을 전했다.유스피어의 첫 번째 미니앨범 'BITE DISTRICT'는 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개되며, 유스피어는 팬 쇼케이스를 시작으로 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr