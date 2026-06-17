강민아가 '공감세포'에 대한 애정을 보여줬다. / 사진제공=드라마 '공감세포'

강민아가 김명수를 향한 감사를 전했다. / 사진제공=드라마 '공감세포'

배우 강민아가 '공감세포'에서 맡은 공감 능력이 결여된 캐릭터를 연기한 소감을 밝혔다. 동료 김명수에 대한 감사도 전했다.오는 7월 방송 예정인 드라마 '공감세포'는 공감을 부정한 여자와 공감을 떠안은 남자가 서로의 세계를 침범하며 감정을 배워가는 과정을 그린 로맨틱 코미디다.강민아는 국민 걸그룹 '아이 원트' 출신의 톱배우 유지안으로 분한다. 유지안은 어려서부터 수많은 통제 아래 성장한 탓에 사회성이 결여된 공감 능력 제로의 인물이다. 강민아는 까칠하던 유지안이 공감 능력 만렙인 차은환을 만나 감정을 배워가는 모습을 그려낼 예정이다.강민아는 "대본을 읽을 때부터 신선하고 재미있었다"며 작품을 선택한 이유를 밝혔다. 그는 유지안을 순수하고 귀여운 인물로 정의했다. 강민아는 "지안이는 연기력 논란을 겪기도 하지만, 자신의 직업을 위해 끊임없이 노력하는 모습이 사랑스럽다"며 "겉으로는 틱틱거려도 속은 따뜻하다"고 설명했다. 강민아는 외적인 싱크로율을 위해 식단 관리까지 했다고 말했다.상대역으로 호흡을 맞춘 김명수에 대해서는 "많이 배울 수 있어 좋았다"며 칭찬했다. 강민아는 "김명수는 대본을 깊이 분석하고 계획적으로 준비해 온다"며 "나는 조금 더 즉흥적인 편인데 김명수의 꼼꼼한 점들을 참고했다"고 언급했다.'공감세포'는 오는 7월 4일 밤 10시 50분 라이프타임과 U+tv모바일, 디즈니+를 통해 동시 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr