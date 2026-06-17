한혜연 / 사진 = 한혜연 SNS

스타일리스트 한혜연이 다이어트 성공 후 몰라보게 슬림해진 실루엣을 자랑했다.17일 한혜연은 자신의 SNS에 "여름날에 어울리는 스타일"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 한혜연은 화이트 슬리브리스 톱에 독특한 패턴 디테일이 돋보이는 부츠컷 팬츠를 매치해 감각적인 여름룩을 완성했다.특히, 그의 남다른 다리 라인이 눈길을 끌었다. 그는 군살 하나 없는 허벅지로 늘씬한 각선미를 자랑해 페미닌한 매력을 발산했다. 사진 속 한혜연은 소멸 직전의 작은 얼굴과 달리 시원하게 뻗은 팔다리로 모델 비율을 완성해 놀라움을 안겼다.한편, 한혜연은 지난 3월 유튜브 채널 '소비요정의 도시 탐구'에서 다이어트 비법을 공개한 바 있다. 그는 "보통 하루에 두 끼 정도 먹는다"며 "다이어트 기간에는 당을 철저하게 제한한다. 그러면 2주 만에 3~4kg가 쭉 빠진다. 그렇게 2년 6개월 동안 20kg를 감량했다"고 전했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr