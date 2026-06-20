배우 강한나가 '고래별'을 통해 또 한 번 연기 변신에 나선다./사진제공=비욘드제이

배우 강한나가 '고래별'을 통해 또 한 번 연기 변신에 나선다./사진제공=비욘드제이

배우 강한나가 '고래별'을 통해 또 한 번 연기 변신에 나선다.강한나는 2027년 첫 방송되는 tvN 새 드라마 '고래별'에 한연경 역으로 출연을 확정했다.'고래별'은 1926년 경성을 배경으로 친일파 집안의 하녀 허수아가 바다에 빠진 독립운동가 강의현을 구하면서 시작되는 이야기를 그린다. 격동의 시대 속 서로에게 조국이자 사랑이 된 청춘들의 애틋한 로맨스를 담아낸 작품이다.동명의 인기 네이버웹툰을 원작으로 영화 '8월의 크리스마스', '봄날은 간다'의 허진호 감독과 드라마 '반짝이는 워터멜론', '스터디그룹'의 유범상 감독이 공동 연출을 맡는다.강한나가 연기하는 한연경은 독립운동을 하다 남편과 가족을 잃고도 뜻을 꺾지 않는 여성 독립운동가다. 독립운동가들의 임무 수행지인 '카페 고래별'에 합류해 끓어오르는 울분을 가슴에 품은 채 독립을 향해 묵묵히 나아가는 인물이다.강한나는 상실의 아픔을 안고 살아가면서도 흔들림 없이 신념을 지켜내는 한연경을 통해 절제된 감정 연기와 단단한 내면을 선보일 예정이다. 상처에 굴하지 않고 독립을 위해 살아가는 인물을 어떻게 그려낼지 관심이 쏠린다.지난해 임윤아, 이채민 주연의 '폭군의 셰프'에 서브 주연으로 출연한 데 이어 올 하반기 개봉 예정인 김혜윤, 윤경호 주연 영화 '고딩형사' 출연을 확정했다. 이번 '고래별'에서는 문가영과 호흡을 맞추며 또 한 편의 기대작 라인업을 추가하게 됐다.강한나의 새로운 연기 변신이 담길 '고래별'은 2027년 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr