광희가 공식 행사에서 발언하고 있는 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

광희가 기내에서 겪은 민망한 일화를 털어놨다. / 사진='할명수' 유튜브 쇼츠 영상 캡처

그룹 제국의아이들 출신 방송인 광희가 비행기 안에서 본의 아니게 '민폐 승객'이 됐던 사연을 공개했다.지난 15일 유튜브 채널 '할명수'에는 '광희 기내에서 민폐남 된 썰'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다. 영상에는 비행기 탑승을 앞둔 박명수, 미미, 광희의 모습이 담겼다.박명수는 광희를 향해 "역시 젊음이 좋다. 안 지치네"라고 말했다. 이에 광희는 "이래놓고 비행기에서는 기절한다. 입까지 벌리고 잔다"고 답했다.이어 광희는 기내에서 겪었던 민망한 일화를 털어놨다. 그는 "비행기에 탈 때 모든 분께 '안녕하세요, 저 광희입니다'라고 인사하며 멋있게 탔다"며 "그런데 잠에서 깨보니 윗도리가 젖꼭지 아래까지 올라가 있더라"고 밝혔다.광희는 당시 승객들이 모두 깨어 식사를 하고 있었고, 승무원들 역시 기내를 오가고 있는 상황이었다고 설명했다. 예상치 못한 모습으로 잠에서 깬 탓에 더욱 민망했다는 것. 이를 들은 박명수는 "배냇저고리네"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr