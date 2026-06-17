고준희의 결정사 점수가 공개됐다./사진=텐아시아DB

고준희의 결정사 점수가 공개됐다./사진제공=MBN

고준희의 결정사 점수가 공개됐다.지난 16일 방송된 MBN 예능 ‘남의 집 귀한 가족’(이하 ‘귀한 가족’)에서는 전민기, 정미녀 부부의 현실 결혼 생활과 고준희 가족의 결혼 대작전이 공개됐다.이날 고준희가 집에서 여유를 즐기던 시각, 부모님은 딸 몰래 결혼정보업체(결정사)를 찾아 상담을 받았다. 고준희의 이상형을 묻는 말에 부모님은 “키 185cm 이상에 손석구 느낌”이라고 답했다. MC 이수근은 “결혼이 늦어지는 이유가 다 있었다”라고 일침했다. 고준희의 결정사 점수는 상위 10%로, 52점 만점에 38점이었다.집으로 돌아온 부모님의 ‘결정사 고백’에 고준희는 “추구하는 행복이 다르다”라며 의견 차이를 보였다. 상위 10%라는 말에도 "0.1% 안에 들어야지. 10% 안이 뭐냐"고 분노했다. 그러나 “우리가 세상을 떠났을 때 곁에서 준희를 위로해 줄 사람이 있었으면 좋겠다”라는 부모님의 진심에 고준희는 “잘생겼어?”라고 너스레를 떨었다.소개팅을 결심한 고준희는 본격적인 준비에 나섰다. 가장 먼저 절친한 남사친 김원훈과 김지유를 찾아 조언을 구했다. 특히 김원훈은 “소개팅 연습도 해야 하고 영상도 많이 봐야 한다”며 현실적인 조언을 건넸다. 이어 “본연의 모습으로 나가면 실패할 확률이 높다”, “처음에는 고준희라 좋지만, 시간이 지나면 솔직한 모습 때문에 피곤할 수 있다”라고 팩폭을 날렸다.고준희는 김원훈과 함께 소개팅 연습에 돌입했다. 김지유는 고준희에게 과한 리액션, 웃는 방법과 같은 플러팅 기술을 알려줌과 동시에 “청순하고 단아한 이미지를 위해 흰 티에 청바지를 입어라”라고 족집게 과외를 진행했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr