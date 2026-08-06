개그우먼 이은형이 첫 에세이를 발간하면서 작가로 데뷔했다. / 사진=이은형 SNS

개그우먼 이은형이 첫 에세이를 발간하면서 작가로 데뷔했다. / 사진=이은형 SNS

개그우먼 이은형이 작가가 됐다.이은형은 6일 자신의 인스타그램 스토리에 "아니 이게 머선 일이고"라는 문구와 함께 하나의 게시물을 공유했다.공유된 게시물 속에는 이은형이 직접 쓴 에세이 '오늘의 현조'가 베스트셀러에 등극한 모습. 특히 아직 책이 정식으로 발간되기 전이라는 점에서 눈길을 끌었다.이은형은 오는 10일 자신의 첫 육아 에세이 '오늘의 현조'를 출간한다. 이은형은 남편인 개그맨 강재준 그리고 그와 똑 닮은 아들 현조와 보내는 하루를 기록하며 육아 과정에서 느낀 감정과 가족의 이야기를 책에 풀어냈다.연예계 동료들은 추천사를 통해 책을 극찬했다. 방송인 이지혜는 "단숨에 읽히지만 오래도록 마음에 남는 책"이라고 했고, 모델 이현이는 "엄마의 마음이 복잡한 머리를 거치지 않고 내 마음에 바로 스며들었다"고 전했다.한편 이은형은 강재준과 2017년 결혼했으며, 결혼 7년 만에 아들 현조 군을 품에 안았다. 현재 유튜브 채널 '기유TV'를 통해 대중과 소통하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr