김민하가 '냉소파' 임을 밝힌다./사진제공=MBN, 채널S

김민하가 '냉소파' 임을 밝힌다./사진제공=MBN, 채널S

최근 17kg을 감량한 뼈말라 몸매로 화제를 모은 배우 김민하가 ‘냉소파(냉면+소주)’임을 밝힌다.오는 7일 오후 9시 10분 방송되는 MBN·채널S 예능 ‘전현무계획4’ 6회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 ‘글로벌 대세 배우’ 김민하와 함께 인천의 황해도식 백령도 냉면 노포를 찾는다.이날 편안한 티셔츠 차림으로 등장한 김민하는 ‘최애 음식’으로 냉면을 꼽는다. 이에 전현무는 곧장 ‘since 1973’의 전통을 자랑하는 황해도식 백령도 냉면 노포로 향한다. 냉면집에 도착한 전현무는 “여기는 특이하게 (냉면에) 이걸 넣는다”며 식탁에 놓인 까나리액젓을 가리킨다. 그러면서 그는 “예전에 예능에서 이거 세 모금 먹고 촬영장 뒤로 가서 진짜로 토했다”고 트라우마급 추억을 소환한다.곽튜브는 호기심에서 눈을 초롱초롱 빛내고, 이를 간파한 전현무는 곧장 컵에 까나리액젓을 따라준다. 조심스레 까나리액젓을 맛본 곽튜브는 “괜찮은데? 왜 이렇게 순하지?”라며 고개를 갸웃한다. 전현무는 당황해 컵을 들여다보고, 곧장 “야! 하나도 안 먹어놓고는! 무슨 판토마임 하냐?”라고 급발진한다.김민하는 “저는 소주를 좋아한다. 특히 냉면에 소주 먹는 걸 유난히 좋아한다”며 소주를 주문한다. 곽튜브는 김민하의 주량을 슬쩍 묻고, 김민하는 “소주 2~3병 마신다”며 수줍게 웃는다. 직후 김민하는 첫 잔을 받자마자 ‘원샷’해 전현무, 곽튜브를 깜짝 놀라게 한다.뽀얀 육수에 정갈하게 담긴 메밀면을 맛본 김민하는 “다르다! 완전히 다른 맛이에요”라며 감탄한다. 전현무도 특이한 냉면의 맛에 신기해하면서 까나리액젓, 특제 양념, 육수를 차례로 투하해 다양한 맛을 즐긴다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr