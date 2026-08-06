배우 지성과 하윤경이 ‘아파트’에서 가짜 부부가 된 뒤 처음으로 크게 충돌한다.
오는 8일 방송되는 JTBC 드라마 ‘아파트’ 9회에서는 박해강(지성 분)과 강하리(하윤경 분)가 서로에게 쌓인 감정을 쏟아내는 장면이 공개된다. 지난 방송에서 박해강과 강하리는 장숙진(문소리 분)을 돕기 위해 밤새 아파트 관리규약을 살펴본 뒤 임차인대표회의 구성을 제안했다. 그러나 강하정(류현경 분)이 이충원(박병은 분)과 손잡은 박해강의 정체를 알게 되면서 강하리의 행동을 막아섰다.
9회에서는 박해강과 강하리의 첫 부부싸움이 그려진다. 두 사람은 서로 감춰온 속마음을 캐묻다가 말다툼을 벌인다. 강하리가 눈시울을 붉힌 채 박해강을 몰아붙이고, 박해강도 눈물을 참으며 거친 말을 내뱉는다.
가짜 부부로 함께 움직이며 호흡을 맞춰온 두 사람이 어떤 일을 계기로 갈등을 겪게 됐는지 관심이 쏠린다. 서로에게 감춰둔 감정이 이번 다툼을 통해 어떻게 달라질지도 주요 관전 포인트다.
지난 2일 방송된 8회는 닐슨코리아 기준 전국 평균 시청률 5.4%, 수도권 평균 5.3%를 기록했다. ‘아파트’ 9회는 오는 8일 밤 10시 40분에 방송된다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
오는 8일 방송되는 JTBC 드라마 ‘아파트’ 9회에서는 박해강(지성 분)과 강하리(하윤경 분)가 서로에게 쌓인 감정을 쏟아내는 장면이 공개된다. 지난 방송에서 박해강과 강하리는 장숙진(문소리 분)을 돕기 위해 밤새 아파트 관리규약을 살펴본 뒤 임차인대표회의 구성을 제안했다. 그러나 강하정(류현경 분)이 이충원(박병은 분)과 손잡은 박해강의 정체를 알게 되면서 강하리의 행동을 막아섰다.
9회에서는 박해강과 강하리의 첫 부부싸움이 그려진다. 두 사람은 서로 감춰온 속마음을 캐묻다가 말다툼을 벌인다. 강하리가 눈시울을 붉힌 채 박해강을 몰아붙이고, 박해강도 눈물을 참으며 거친 말을 내뱉는다.
가짜 부부로 함께 움직이며 호흡을 맞춰온 두 사람이 어떤 일을 계기로 갈등을 겪게 됐는지 관심이 쏠린다. 서로에게 감춰둔 감정이 이번 다툼을 통해 어떻게 달라질지도 주요 관전 포인트다.
지난 2일 방송된 8회는 닐슨코리아 기준 전국 평균 시청률 5.4%, 수도권 평균 5.3%를 기록했다. ‘아파트’ 9회는 오는 8일 밤 10시 40분에 방송된다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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