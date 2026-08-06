지성과 하윤경이 첫 부부싸움을 벌인다. / 사진제공=JTBC '아파트'

지성과 하윤경이 첫 부부싸움을 벌인다. / 사진제공=JTBC '아파트'

배우 지성과 하윤경이 ‘아파트’에서 가짜 부부가 된 뒤 처음으로 크게 충돌한다.오는 8일 방송되는 JTBC 드라마 ‘아파트’ 9회에서는 박해강(지성 분)과 강하리(하윤경 분)가 서로에게 쌓인 감정을 쏟아내는 장면이 공개된다.지난 방송에서 박해강과 강하리는 장숙진(문소리 분)을 돕기 위해 밤새 아파트 관리규약을 살펴본 뒤 임차인대표회의 구성을 제안했다. 그러나 강하정(류현경 분)이 이충원(박병은 분)과 손잡은 박해강의 정체를 알게 되면서 강하리의 행동을 막아섰다.9회에서는 박해강과 강하리의 첫 부부싸움이 그려진다. 두 사람은 서로 감춰온 속마음을 캐묻다가 말다툼을 벌인다. 강하리가 눈시울을 붉힌 채 박해강을 몰아붙이고, 박해강도 눈물을 참으며 거친 말을 내뱉는다.가짜 부부로 함께 움직이며 호흡을 맞춰온 두 사람이 어떤 일을 계기로 갈등을 겪게 됐는지 관심이 쏠린다. 서로에게 감춰둔 감정이 이번 다툼을 통해 어떻게 달라질지도 주요 관전 포인트다.지난 2일 방송된 8회는 닐슨코리아 기준 전국 평균 시청률 5.4%, 수도권 평균 5.3%를 기록했다. ‘아파트’ 9회는 오는 8일 밤 10시 40분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr