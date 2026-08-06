왜 이렇게 친근해…랄랄, 부유방 볼록+살오른 몸매 당당히 공개

크리에이터 랄랄이 한층 통통해진 듯한 근황으로 눈길을 끌었다.랄랄은 최근 자신의 SNS에 계곡에서 여름을 즐기는 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 랄랄은 핫핑크 컬러의 수영복과 분홍색 물안경을 착용한 채 커다란 수박을 품에 안고 환한 미소를 짓고 있다. 몸 앞에는 수박 스티커를 더해 특유의 유쾌한 감각도 살렸다.특히 한층 볼륨감이 살아난 얼굴선과 통통해진 볼살이 시선을 사로잡았다. 이전보다 살이 오른 듯한 인상으로, 특유의 밝은 미소까지 더해지며 방송인 풍자를 떠올리게 하는 친근한 분위기를 자아냈다. 다만 이는 사진 속 인상에 따른 변화로 보이며, 체중 변화 여부는 확인되지 않았다.네온 컬러 네일과 핑크톤 스타일링을 맞춘 랄랄은 특유의 장난기 넘치는 표정으로 여름 분위기를 한껏 살렸다. 계곡을 배경으로 수박을 들고 포즈를 취하는 모습 역시 보는 이들의 웃음을 자아냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr