사진=유성은 ‘Glowing’ 뮤직비디오 티저 캡처

사진=유성은 ‘Glowing’ 뮤직비디오 티저 캡처

가수 유성은이 배우 박소이와 함께한 신곡 뮤직비디오 일부를 공개했다.유성은은 16일 공식 SNS를 통해 세 번째 미니앨범 'The Meteor Is Glowing'(더 메테오 이즈 글로잉)의 타이틀곡 'Glowing'(글로잉) 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.티저 영상에는 박소이가 교복 차림으로 등장한다. 어두운 방 안에서 허공을 바라보는 모습으로 시작한 영상은 이후 마이크 앞에 선 유성은의 장면으로 이어진다. 유성은은 블랙 슈트를 입고 신곡 일부를 들려준다. 후반부에는 박소이가 야경을 배경으로 밤하늘을 올려다보는 장면과 유성은과 마주 서 있는 모습이 교차 편집됐다.'The Meteor Is Glowing'은 유성은이 약 11년 만에 선보이는 미니앨범이다. 타이틀곡 'Glowing'을 비롯해 'Take It Slow', 'Divin'', 'One, Night', 'In Dream (몽마 夢魔)', 'Ending Credit' 등 총 6개 트랙이 수록됐다. 유성은은 이번 앨범 전곡의 작사와 작곡에 참여해 그가 음악을 통해 마주한 성장과 변화의 순간들을 진솔하게 녹여냈다.박소이는 영화 '다만 악에서 구하소서', '담보'와 드라마 '이번 생도 잘 부탁해', '히어로는 아닙니다만' 등에 출연했다. 최근에는 영화 '그림자 아이' 개봉을 앞두고 있다. 연기파 아역 배우로 널리 알려진 그는 유성은의 뮤직비디오에 깜짝 등장하며 눈길을 끌었다.유성은의 세 번째 미니앨범 'The Meteor Is Glowing'은 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr