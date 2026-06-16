최미나수가 미션에 자신감을 나타냈다. / 사진제공= tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'

'킬잇'은 매주 화요일 밤 10시 10분에 방송된다. / 사진제공= tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'

'킬잇' 출연자 최미나수가 네트워킹 미션에서 강한 자신감을 나타냈다.16일 방송되는 tvN 예능 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇')에서는 본선 첫 탈락자가 발생하는 미션이 펼쳐진다. 해당 미션은 앞선 '로우코스트 미션'과는 정반대로 각 팀당 쇼핑 예산이 무려 3000만원에 달하는 '하이코스트 미션'이다. 럭셔리한 아이템으로 스타일링한 참가자들은 패션 관계자들이 모이는 네트워킹 파티에서 관계자들의 명함을 받아내야 한다.최미나수는 네트워킹 미션에 대해 "내가 날아다닐 수 있다"며 기대감을 표현한다. 서현은 "실물이 좋은 사람한테 명함이 가지 않겠나. 나는 가만히 있어도 비주얼이 된다"라며 자신감을 뽐낸다.반면 한국어에 서툰 일본인 우와는 최대 위기에 봉착한다. 우와는 파티 시작 전 한국어 인사말을 연습하는 등 만반의 준비를 하지만 파티가 끝난 뒤 "말하는 데 큰 벽이 많았다"라며 의기소침한 모습을 보였다. 과연 그가 생존자 명단에 이름을 올릴 수 있을지 주목된다.'킬잇'은 매주 화요일 밤 10시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr