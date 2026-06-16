앳하트 첫 번째 싱글 'Say It' 뮤직비디오 티저/ 사진 제공=타이탄콘텐츠

앳하트 첫 번째 싱글 'Say It' 뮤직비디오 티저/ 사진 제공=타이탄콘텐츠

그룹 앳하트(AtHeart)가 완전체 컴백을 예고한 가운데, 신곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.앳하트(미치, 아린, 케이틀린, 봄, 서현, 아우로라, 나현)는 지난 15일 공식 유튜브 채널을 통해 '타임 트래블 프로젝트(TIME TRAVEL PROJECT)'의 첫 번째 싱글 'Say It' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.'Say It'은 더 카디건스(The Cardigans)의 대표곡 'Lovefool'을 리메이크한 곡이다. 'Lovefool'은 영화 '로미오와 줄리엣' 삽입곡으로 대중에게 널리 알려져 있다.공개된 영상에는 무대에 오르기 전 옷매무새를 정리하거나 스트레칭을 하는 멤버들의 모습이 담겼다. 이들은 공연 백스테이지를 연상시키는 공간을 배경으로 반짝이는 소재의 의상을 입고 있다.영상에는 원곡의 대표 가사인 "Love me, Love me"가 삽입됐다. 영상 말미에는 멤버 아우로라의 모습도 담겨 본편에 대한 궁금증을 남겼다.'타임 트래블 프로젝트'는 1996년 발표된 국내외 음악을 앳하트의 방식으로 재해석하는 리메이크 프로젝트다. 앳하트는 이를 통해 다양한 세대가 익숙하게 접해온 곡들을 새롭게 선보일 예정이다.이번 활동에는 건강상 이유로 데뷔 활동에 불참했던 멤버 아우로라가 합류한다. 완전체 활동이라는 점에서 더욱 의미를 지닌다.앳하트의 첫 번째 싱글 'Say It'은 오는 25일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr