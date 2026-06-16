김장미, 불룩한 D라인…배 빵빵 출산 직전

채널A 연애 예능 '하트시그널2' 출신 김장미가 출산을 코앞에 둔 근황을 알렸다.김장미는 최근 자신의 SNS를 통해 만삭 일상을 담은 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 흰색 원피스를 입고 커다란 D라인을 감싸 안은 모습이 담겼다.사진에는 "점점 다가오는 D-? Day! 우리 아들은 언제 나오고 싶으신가요?"라는 문구를 적어 출산이 얼마 남지 않았음을 알렸다.임신 막바지에 접어들었음에도 김장미는 여전한 청순 미모와 가녀린 팔다리로 시선을 끌었다. 만삭이라는 사실이 믿기지 않을 만큼 얼굴에는 부기가 거의 느껴지지 않아 감탄을 자아냈다.한편, 김장미는 2018년 방영된 채널A 예능 '하트시그널2'에 출연해 얼굴을 알렸다. 그는 지난해 10월 결혼을 발표해 많은 축하를 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr