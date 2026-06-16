새출발을 알린 홍은희 / 사진제공=비웨이브 엔터

배우 홍은희가 나무엑터스와 결별한 뒤 비웨이브 엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.16일 비웨이브 엔터테인먼트(B-Wave Entertainment) 구본영 대표는 "최근 배우 홍은희와 전속계약을 체결했다"며 "오랜 시간 쌓아 올린 연기 내공으로 안방극장에서 남다른 존재감을 보여준 홍은희가 앞으로도 다양한 활약을 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.홍은희는 '워킹 맘 육아 대디', '나쁜형사', '오케이 광자매', '고백의 역사' 등 다양한 작품에 출연하며 꾸준한 활동을 이어왔다. 최근 tvN '나의 유죄인간' 촬영을 마쳤으며, '현장토크쇼 택시', '위대한 유산', '구해줘! 홈즈' 등에서는 MC로 활약하며 다방면에서 활동 영역을 넓혀왔다.지난해 출범한 비웨이브는 K팝 아티스트를 비롯해 배우 매니지먼트까지 영역을 넓혀가고 있는 엔터테인먼트 기업이다. 홍은희는 비웨이브의 첫 배우로 합류해 새 둥지를 틀었다.한편 홍은희는 지난 2003년 배우 유준상과 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr