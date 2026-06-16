안정환이 새 월드컵송을 만드는데 힘을 보탰다. / 사진=틱톡 '티키타카쇼'

'티키타카쇼'에서 새로운 월드컵송을 만들었다. / 사진제공=틴톡 '티키타카쇼'

'티키티키 타카타카 토크토크쇼'가 특별한 월드컵송을 공개하며 대한민국의 선전을 기원했다.특히 안정환이 축구공 무게에서 착안해 "420g의 기적을 보여 줄게"라는 아이디어를 제안하며 내레이션에도 참여했다. 안정환은 2002 월드컵의 주역에서 지금은 '예능인'이 된 자신을 언급해 웃음을 자아냈다.지난 15일 방송된 틱톡 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'(이하 '티키타카쇼') 7회에서는 조현아가 작곡하고 김이나가 작사한 새로운 월드컵송이 공개됐다. 서은광, 조째즈, 안정환, 딘딘, 이은지가 참여한 이번 곡은 멕시코전을 앞두고 응원 열기를 더했다.출연진은 2002 한일월드컵 당시의 추억을 소환하며 이야기를 나눴다. 김이나는 안정환의 골든골로 대한민국의 8강 진출이 확정됐던 날을 떠올리며 "그때는 모두가 친구였다. 신승훈 씨조차 갑자기 저와 친구가 됐다. 그때부터 지금까지 친분이 이어지고 있다"고 말했다. 당시 축구가 만들어낸 특별한 분위기를 전하며 웃음을 자아냈다.조째즈는 가장 기억에 남는 경기로 안정환이 활약한 이탈리아전을 꼽았다. 이에 안정환은 "2002년을 아는 세대와 방송할 때가 가장 좋다"며 "요즘 아이들은 저를 희극인으로 안다. '냉장고 아저씨다'라고 부른다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.출연진은 '티키타카쇼'가 선정한 국민 응원송을 즉석 라이브로 선보이며 분위기를 끌어올렸다. 서은광은 조수미의 'Champions'를 원키로 소화하며 뛰어난 가창력을 보여줬고, 조째즈는 방탄소년단 정국의 'Dreamers'를 자신만의 스타일로 재해석해 색다른 매력을 전했다.이어 새로운 월드컵송 제작 과정도 공개됐다. 출연진은 이은지의 추임새와 아이디어를 더하며 곡 작업에 참여했고, 안정환에게는 골 세리머니 멘트를 요청했다. 이에 안정환은 "'골'은 잘 안 한다. 축구 중계의 꽃은 골을 외치는 건데, 김성주 씨가 '그건 내가 하면 안 되겠니?'라고 해서 맡겼다"고 비하인드를 전했다. 이후 그는 자신의 시그니처 멘트인 "땡큐예요!"를 녹음해 현장을 웃음으로 물들였다.조현아의 멜로디 위에 축구선수 김남일, 김영광, 구자철, 이근호가 전한 키워드와 출연진의 의견을 반영한 김이나의 가사가 더해지며 월드컵송의 윤곽이 완성됐다. 여기에 안정환이 축구공 무게를 언급하며 제안한 "420g의 기적을 보여 줄게"라는 내레이션이 더해져 곡의 의미를 한층 풍성하게 만들었다.고음 대결 챌린지를 통해 메인 보컬로 선정된 서은광을 중심으로 조현아와 조째즈의 보컬, 딘딘의 랩, 안정환의 내레이션이 어우러지며 특별한 월드컵송이 완성됐다.틱톡 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'는 멕시코전을 하루 앞둔 18일 오후 8시 라이브 방송으로 시청자들과 만난다. 조나단, 이승훈, 랄랄, 명예영국인, 김성원 등이 출연gksek.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr