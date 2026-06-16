사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자와 경수의 달달한 데이트 사진이 대거 공개됐다.최근 31기 순자는 자신의 인스타그램에 "우리만 알았던 경수와 순자였던 때의 기록들"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 31기 순자는 31기 경수와 나란히 거울 앞에 서서 셀카를 남기고 있다. 아이보리 톤 코트와 머플러를 매치한 31기 순자는 휴대전화를 들어 사진을 촬영했고 블랙 코트를 입은 31기 경수는 포토부스 사진을 손에 든 채 카메라를 바라보며 자연스러운 분위기를 자아냈다.31기 순자와 31기 경수는 우드톤 외관이 돋보이는 공간의 유리창에 비친 모습을 담아내기도 했다. 나란히 선 두 사람은 차분한 색감의 의상을 맞춰 입은 듯한 분위기 속에서 편안한 커플 케미를 보여줬고 유리창 너머 꽃 장식과 따뜻한 조명이 어우러지며 감성적인 분위기를 더했다.다른 사진에서 31기 순자는 거울 앞에서 선글라스와 모자를 착용한 채 31기 경수와 함께 셀카를 남기고 있다. 어두운 톤의 아우터를 맞춰 입은 두 사람은 자연스럽게 밀착해 서 있으며, 꾸미지 않은 일상 속 모습에서도 안정감 있는 연인의 분위기를 전했다.이어진 사진에서 31기 순자는 우드톤 인테리어가 돋보이는 공간에서 음료를 마시며 카메라를 바라보고 있다. 회색 니트 차림의 31기 순자는 편안하게 의자에 기대 앉아 여유로운 시간을 보내는 모습으로 눈길을 끌었다.31기 경수는 노란색 벽면과 그림이 걸린 공간에서 휴대전화를 든 채 환한 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 포착된 모습만으로도 밝은 에너지가 전해지며 보는 이들의 미소를 자아냈다.사진을 본 팬들은 "경수순자가 핱시 환연 러브캐처 솔지 다 이김", "늘 응원합니다", "남의 꽁냥꽁냥 연애 왤케 좋은겨", "역쉬 좋은 사람은 좋은 사람을 알아본다", "넘 예쁜커플", "로맨스 영화 보는 기분" 등의 반응을 보이며 응원을 보냈다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr