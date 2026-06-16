사진 = '김정난' 유튜브 채널 캡처

사진 = '김정난' 유튜브 채널 캡처

배우 김정난이 올해 상반기 안방극장을 뜨겁게 달군 주요 방송사 및 플랫폼의 드라마들을 날카로운 시각으로 분석하며 김성철과 허남준, 이홍내, 이상이, 신혜선 등 후배 연기자들을 향해 애정 어린 격려와 냉철한 감상평을 동시에 남겼다.배우 김정난이 운영하는 유튜브 채널 '김정난'에서는 '김정난이 인정한 2026 드라마 속 '미친 연기력'의 후배들(김성철, 허남준, 이홍내)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 평소 독보적인 작품 선구안을 자랑해 온 김정난이 출연해 2026년 상반기 K드라마 열풍의 중심에 선 화제작들을 심도 있게 짚어보는 시간을 가졌다. 김정난은 "상반기에 볼만한 작품이 많아서 지금 고정으로 보고 있는 것만 해도 3,4개다"라며 드라마를 향한 남다른 애정을 고백한 뒤, 제작진이 준비한 라인업을 바탕으로 본격적인 품평에 나섰다. 가장 먼저 자신의 최첨단 선호 작품인 '멋진 신세계'가 언급되자 환호성을 지르며 격하게 호응한 김정난은, 타임슬립이라는 진부할 수 있는 설정 속에서도 주연을 맡은 임지연의 귀여운 배역 소화력과 노련한 선배들의 열연이 극의 완성도를 지탱했다고 평가했다. 특히 상대역인 허남준에 대해 초반에는 강인한 인상 탓에 로맨스 호흡이 어울릴지 의구심이 들었으나 "강한 얼굴로 코미디를 하는데 너무 귀여운 거다. 그리고 얼굴 근육을 참 잘 쓰더라"라며 극찬했고, 이병헌을 연상시키는 중저음의 목소리 톤과 각진 하관이 볼수록 빠져드는 강력한 매력 요인으로 작용했다고 덧붙였다.작품성을 향한 김정난의 엄격한 잣대는 장르물 평가에서 더욱 빛을 발했다. 인간의 탐욕을 고발한 '골드랜드'에서 탁월한 몰입감을 선사한 김성철의 탄탄한 연기력을 치켜세운 뒤, 스마트폰 애플리케이션을 소재로 차용한 공포 스릴러 '기리고'에 대해서는 소신 발언을 이어갔다. 제작진이 해당 작품을 명작이라 치켜세우자 김정난은 "명작의 타이틀은 우리가 함부로 붙이는 게 아니라서"라고 선을 그은 뒤, 평소 장르물을 워낙 탐닉해 눈높이가 높음을 밝히며 노재원의 연기는 훌륭했으나 "내가 무섭지 않으면 공포물이 아니야. 그런데 '기리고'는 그닥 무섭지는 않았어"라고 냉정하게 꼬집어 웃음을 유발했다. 이 과정에서 시각적 미장센이 돋보였던 과거 영화 '기담'을 돌발 언급해 장르물에 대한 깊은 조예를 증명하기도 했다. 반면 신혜선 주연의 '은밀한 감사'를 두고는 여주인공의 독보적인 카리스마와 화면 장악력에는 박수를 보냈으나, 후반부 서사 전개에서 개연성이 다소 어긋났다는 점에서 뼈아픈 아쉬움을 표했다.인기리에 방영 중인 판타지 코미디 '취사병 전설이 되다' 역시 도마 위에 올랐다. 박지훈을 필두로 한 신예 군단이 나이와 상관없이 자아내는 사랑스러운 캐릭터 소화력에 흡족한 미소를 지은 김정난은, 극 중 황석호 대위로 특별출연해 강렬한 인상을 남긴 이상이를 언급하며 현행 방송가의 제작 관행에 의문을 제기했다. 제작진이 이상이의 등장을 특별출연이라 규정하자 김정난은 어리둥절한 표정으로 "무슨 특별출연이냐. 메인 캐릭터던데"라며 반문한 뒤, 통상 한두 회차에 잠깐 얼굴을 비추는 과거의 개념을 떠올리며 "처음에 특별출연을 했는데 잘하니까 끝까지 계속 갔겠지. 우리 때랑 의미가 바뀌었나?"라는 명쾌한 분석으로 유쾌한 분위기를 자도했다. 끝으로 김정난은 이번 상반기 수확 중 가장 고무적인 성과로 김성철과 허남준, 이홍내를 지목하며, 이들을 미친 연기력을 소유한 독보적인 재원들이라 상찬한 뒤 향후 대한민국 콘텐츠를 이끌어갈 무궁무진한 잠재력에 선배로서 아낌없는 축복을 보냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr