MBC에서 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌1이 공개된다. / 사진제공=MBC

MBC에서 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌1이 공개된다. / 사진제공=MBC

MBC가 특선 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌1'의 공식 티저를 공개했다.'킬러들의 쇼핑몰 시즌1'은 강지영 작가의 소설 '살인자의 쇼핑몰'을 원작으로 한 액션 드라마다. 삼촌 정진만(이동욱 분)이 남긴 미스터리한 쇼핑몰 때문에 생명의 위협을 받게 된 조카 정지안(김혜준 분)의 생존기를 그린다.공개된 티저는 지안이 삼촌 진만이 남긴 의문의 쇼핑몰과 마주하는 순간으로 시작된다. "187억?"이라는 지안의 놀란 목소리에 이어 배정민(박지빈 분)은 "무기를 파는 사이트 같은데?"라고 말하며 쇼핑몰의 정체를 의심한다.그러나 지안에게 충격을 받아들일 틈도 없이 위기가 찾아온다. 정체를 알 수 없는 인물들이 하나둘 지안의 집으로 향하기 시작한 것. "대문이 열려 있어서 들어와 봤어요"라는 민혜(금해나 분)의 섬뜩한 목소리와 동시에 울려 퍼지는 초인종 소리는 평화롭던 보금자리가 순식간에 위험한 격전지로 변하게 될 것을 예고한다.한편 '킬러들의 쇼핑몰 시즌1'은 지난 2024년 1월 OTT 플랫폼 디즈니 플러스를 통해 독점 공개됐다. '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 디즈니 플러스를 통해 다음 달 중 공개된다.MBC가 특선 시리즈로 편성한 '킬러들의 쇼핑몰 시즌1'은 7월 3일 오후 9시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr