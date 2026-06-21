신화 이민우가 재일교포 3세와 결혼했다./사진=이민우 SNS

자칭 '264억 자산가'를 내세운 남성이 만난 지 8일 만에 혼인신고를 한 여성에게 투자 명목으로 수천만 원을 받아 가로챈 사연이 공개된다./사진제공=채널A

자칭 '264억 자산가'를 내세운 남성이 만난 지 8일 만에 혼인신고를 한 여성에게 투자 명목으로 수천만 원을 받아 가로챈 사연이 공개된다./사진제공=채널A

자칭 '264억 자산가'를 내세운 남성이 만난 지 8일 만에 혼인신고를 한 여성에게 투자 명목으로 수천만 원을 받아 가로챈 충격적인 사연이 공개된다. 그런 가운데 재일교포 3세 아내와 결혼한 이민우가 "진작 할 걸 그랬다"며 신혼의 행복을 전한다.22일 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'의 '탐정 24시'에서는 "만난 지 8일 만에 혼인신고 한 남자와 혼인 취소를 하고 싶다"는 한 여성의 의뢰가 소개된다.40대인 의뢰인은 올해 안에 결혼하는 것을 목표로 결혼정보회사 등을 알아보던 중 지인의 추천으로 소개팅 애플리케이션에서 한 남성을 만났다. 남성은 첫 만남부터 경제 신문과 책을 들고 나타나 지적인 이미지를 풍겼고, 결혼을 원한다는 공통점까지 더해지며 의뢰인의 신뢰를 얻었다.그는 과거 이벤트 회사를 운영했으며 여러 유명 연예인과 친분이 있다고 주장했다. 또 회사를 매각한 자금으로 서울에 부동산 3채를 보유하고 있고, 현재는 콘텐츠 회사를 운영하며 투자 수익을 내고 있다고 소개했다. 의뢰인은 "재테크라는 공통 관심사까지 더해지자 운명이라는 강한 확신이 들었다"고 회상했다.하지만 남성은 만난 다음 날부터 재테크를 명목으로 지속해서 돈을 요구했다. 의뢰인이 의심하자 "혼인신고부터 하자"고 제안했고, 자신의 어머니와 통화까지 시켜주며 불안감을 잠재웠다. 여기에 달콤한 말과 화려한 화술로 의뢰인이 "나를 진짜 결혼할 사람으로 생각하는구나"라고 믿게 했다.결국 의뢰인은 2500만 원을 건넸지만, 남성은 추가로 돈을 요구했다. 의뢰인이 "그동안 보낸 돈을 다시 돌려달라"고 하자 그는 다시 한번 "바로 혼인신고를 하자"고 제안했다. 이를 지켜보던 데프콘은 "돈 대신 혼인신고라니... 이게 진짜 대한민국에서 일어난 일이냐"며 놀라움을 감추지 못했다.결정적으로 남성은 '264억 원'이 찍힌 통장 잔고 캡처 이미지를 보내 의뢰인의 의심을 완전히 거뒀다. 의뢰인은 만난 지 8일 만에 혼인신고를 마쳤고, 공증서까지 작성한 뒤 추가로 5000만 원을 건넸다.그러나 혼인신고 이후 남성은 돌변해 더욱 무리한 요구를 이어갔다. 뒤늦게 "모든 게 거짓이었다"는 사실을 깨달은 의뢰인은 혼인 취소 소송을 결심했다. 혼인 취소 청구 가능 기간까지 남은 시간은 약 한 달. 탐정단이 남성의 실체를 밝혀낼 수 있을지 관심이 쏠린다.이날 방송에는 데뷔 29년 차 그룹 신화 멤버 이민우가 일일 탐정으로 출연한다. 최근 재일교포 3세 아내와 결혼해 두 딸의 아빠가 된 그는 "결혼 생활이 정말 행복하다. 진작 할 걸 그랬다"며 신혼 근황을 전한다.이어 "육아가 체질인 것 같다"며 "초등학교 1학년인 첫째 딸 학교 보내고, 둘째 딸 분유 먹이는 것부터 기저귀 가는 것까지 제가 한다"고 밝혀 '육아 만렙' 면모를 보인다. 또 결혼식에서 화제를 모았던 첫째 딸과의 'Wild Eyes' 합동 무대에 대해서는 "딱 두 번 가르쳤는데 딸이 워낙 끼가 많다"고 자랑한다.'딸바보 아빠'로 돌아온 이민우와 함께하는 '탐정들의 영업비밀'은 22일 밤 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr