조은솔 감독이 배우 박지현을 향한 오랜 팬심과 신뢰를 내비쳤다.
15일 온라인으로 진행된 tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!' 제작발표회에는 MC 박경림의 진행 하에 조은솔 감독과 배우 서인국, 박지현, 강미나, 최경훈이 참석했다.
'내일도 출근!'은 권태기에 빠진 7년 차 직장인 차지윤(박지현 분)과 원칙과 효율을 중시하는 직장 상사 강시우(서인국 분)가 서로에게 대체 불가능한 존재가 되어가는 오피스 로맨스 코미디 장르의 드라마다. 누적 조회수 2억 회를 기록한 동명 인기 웹툰을 원작으로 한다.
조 감독은 원작 팬들 사이에서도 관심이 높았던 차지윤 역 캐스팅 비화를 전했다. 그는 "의외라고 생각할 수 있지만 평범함 때문에 캐스팅했다"며 "차지윤은 굉장히 연기하기 어려운 인물이다. 평범해 보이지만 그 안에서 설득력을 만들어야 한다. 당연히 연기력이 필요한 역할이었다"고 설명했다.
이어 박지현과의 첫 만남도 떠올렸다. 조 감독은 "제가 조연출이었을 때 박지현 배우가 20대 초반 신인이었는데 오디션장에서 만난 적이 있다. 그때부터 인상 깊게 봤다"며 "예쁘고 단아한 이미지가 있는데 코미디 연기를 하는 모습이 너무 사랑스럽더라"고 말했다. 조 감독은 박지현에 관해 "'유 퀴즈'에서 보여준 스페인어를 하는 모습이나 코믹한 매력도 인상적이었다"며 "남몰래 팬심처럼 응원하고 있다가 영화 '히든페이스'를 보고 '내가 저 배우의 첫 번째 로맨스를 꼭 가져가야겠다'는 생각이 들었다. 그래서 적극적으로 구애했다"고 밝혔다. '히든페이스'는 2024년 개봉한 에로틱 장르의 청소년 관람 불가 영화다.
박지현은 작품을 선택한 이유로 캐릭터의 성장 서사를 꼽았다. 그는 "다양한 아픔과 실패를 마주했을 때 굴하지 않고 본인의 열정을 끊임없이 좇아가는 점이 매력적이었다"며 "시청자들이 공감뿐 아니라 위로를 얻고, 삶에서 실패나 아픔을 겪었을 때 어떻게 성장할 수 있을지 생각해보는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.
최근 개봉한 영화 '와일드 씽'의 변도미와 차지윤의 차이점도 짚었다. 박지현은 "변도미는 현실과 동떨어져 있고, 그렇게 살고 싶지만 그렇게 살아서는 안 될 캐릭터에 가깝다"며 "반면 차지윤은 현실과 맞붙어 있는 인물이다. 진한 공감을 얻을 수 있을 것 같고, 도미와는 상반된 매력을 가진 친구"라고 설명했다. 박지현은 '내일도 출근'에서 반복되는 회사 생활과 끝없는 업무 속 권태기를 겪는 새움전자 DA사업부 선임 차지윤 역으로 분해 서인국과 호흡을 맞춘다.
'내일도 출근!'은 오는 22일 오후 8시 50분 첫 방송 한다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
15일 온라인으로 진행된 tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!' 제작발표회에는 MC 박경림의 진행 하에 조은솔 감독과 배우 서인국, 박지현, 강미나, 최경훈이 참석했다.
'내일도 출근!'은 권태기에 빠진 7년 차 직장인 차지윤(박지현 분)과 원칙과 효율을 중시하는 직장 상사 강시우(서인국 분)가 서로에게 대체 불가능한 존재가 되어가는 오피스 로맨스 코미디 장르의 드라마다. 누적 조회수 2억 회를 기록한 동명 인기 웹툰을 원작으로 한다.
조 감독은 원작 팬들 사이에서도 관심이 높았던 차지윤 역 캐스팅 비화를 전했다. 그는 "의외라고 생각할 수 있지만 평범함 때문에 캐스팅했다"며 "차지윤은 굉장히 연기하기 어려운 인물이다. 평범해 보이지만 그 안에서 설득력을 만들어야 한다. 당연히 연기력이 필요한 역할이었다"고 설명했다.
이어 박지현과의 첫 만남도 떠올렸다. 조 감독은 "제가 조연출이었을 때 박지현 배우가 20대 초반 신인이었는데 오디션장에서 만난 적이 있다. 그때부터 인상 깊게 봤다"며 "예쁘고 단아한 이미지가 있는데 코미디 연기를 하는 모습이 너무 사랑스럽더라"고 말했다. 조 감독은 박지현에 관해 "'유 퀴즈'에서 보여준 스페인어를 하는 모습이나 코믹한 매력도 인상적이었다"며 "남몰래 팬심처럼 응원하고 있다가 영화 '히든페이스'를 보고 '내가 저 배우의 첫 번째 로맨스를 꼭 가져가야겠다'는 생각이 들었다. 그래서 적극적으로 구애했다"고 밝혔다. '히든페이스'는 2024년 개봉한 에로틱 장르의 청소년 관람 불가 영화다.
박지현은 작품을 선택한 이유로 캐릭터의 성장 서사를 꼽았다. 그는 "다양한 아픔과 실패를 마주했을 때 굴하지 않고 본인의 열정을 끊임없이 좇아가는 점이 매력적이었다"며 "시청자들이 공감뿐 아니라 위로를 얻고, 삶에서 실패나 아픔을 겪었을 때 어떻게 성장할 수 있을지 생각해보는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.
최근 개봉한 영화 '와일드 씽'의 변도미와 차지윤의 차이점도 짚었다. 박지현은 "변도미는 현실과 동떨어져 있고, 그렇게 살고 싶지만 그렇게 살아서는 안 될 캐릭터에 가깝다"며 "반면 차지윤은 현실과 맞붙어 있는 인물이다. 진한 공감을 얻을 수 있을 것 같고, 도미와는 상반된 매력을 가진 친구"라고 설명했다. 박지현은 '내일도 출근'에서 반복되는 회사 생활과 끝없는 업무 속 권태기를 겪는 새움전자 DA사업부 선임 차지윤 역으로 분해 서인국과 호흡을 맞춘다.
'내일도 출근!'은 오는 22일 오후 8시 50분 첫 방송 한다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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