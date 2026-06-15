랄랄, 속옷도 못 입고 육아중…격렬하게 피아노 치는 엄마

크리에이터 랄랄이 딸 서뱅이와 피아노를 치고 있다.최근 랄랄이 운영하는 딸 서뱅이 SNS 계정에는 "노부라 바람바 이슈"라는 글과 함께 짧은 영상이 게재됐다.공개된 영상 속 랄랄은 집에서 편안한 차림으로 딸 서빈 양과 나란히 앉아 피아노를 치고 있다. 랄랄은 직접 건반을 연주하며 노래를 부르고, 서빈 양은 엄마 옆에서 자유롭게 건반을 두드리며 즐거운 시간을 보내고 있다.특히 서빈 양은 양갈래로 묶은 귀여운 헤어스타일에 밝은 표정으로 카메라를 바라보며 사랑스러운 매력을 발산했다. 두 손을 머리 위로 올리거나 몸을 흔드는 등 천진난만한 모습이 보는 이들의 미소를 자아냈다.랄랄 역시 꾸밈없는 모습으로 육아에 집중하는 일상을 공개했다. 화장기 없는 자연스러운 얼굴에 편안한 홈웨어 차림으로 딸과 교감하며 엄마의 면모를 드러냈다. 화려한 방송인 모습과는 또 다른 소탈한 매력이 눈길을 끌었다.한편 랄랄은 1992년생으로 만 33세다. 그는 2014년 11세 연상의 비연예인 남편과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr