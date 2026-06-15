허남준과 홍이설의 열애설이 제기된 가운데, 홍이설이 직접 이를 부인했다. / 사진=텐아시아 DB, 홍이설 SNS

배우 허남준과 열애설에 휩싸인 모델 겸 배우 홍이설 직접 입장을 밝힌 가운데, 두 사람의 특별한 인연이 주목받고 있다.홍이설과 허남준은 같은 성균과대학교 예술대학 연기예술학 출신이다. 홍이설은 1997년생, 허남준은 1993년생이다. 또 홍이설은 현재 허남준이 차세계 역으로 출연 중인 SBS 드라마 '멋진 신세계'에 차세계의 비서 역으로 얼굴을 비추고 있다.앞서 최근 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서 허남준과 홍이설이 열애 중이라는 의혹이 제기됐다. 이에 홍이설은 지난 13일 자신의 인스타그램에 "최근 저와 관련해 돌고 있는 이야기들이 있어서 조심스럽게 글을 남긴다"며 "언급되고 있는 배우와는 동료 사이일 뿐"이라고 열애설을 부인했다.이어 홍이설은 "계속되는 추측들로 인해 상대 배우님께 폐가 될 것 같아 직접 말씀드리게 됐다"며 "배우님과는 대학 시절 수업을 같이 들으며 친해진 좋은 동료 사이"라고 강조했다.한편 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 악질해진 무명 배우 신서리(임지연 분)와 자본주의의 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계의 전쟁 같은 로맨스를 그린 작품이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr