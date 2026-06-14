사진=MBN '당신이 아픈 사이'

사진=MBN '당신이 아픈 사이'

사진=MBN '당신이 아픈 사이'

사진=MBN '당신이 아픈 사이'

사진=MBN '당신이 아픈 사이'

사진=MBN '당신이 아픈 사이'

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'당신이 아픈 사이' 배우 이미영이 수십 년간 숨겨왔던 입술 시술 부작용의 아픔을 처음으로 털어놨다.14일 방송된 MBN '당신이 아픈 사이'(이하 '당아사')에는 이미영이 출연해 과거 입술 시술 부작용으로 겪었던 고통을 공개했다.이날 이미영은 자신의 극복 키워드로 '입술'을 꼽으며 "입술 이야기는 방송에서 처음 고백한다. 이제는 말하고 싶다. 얼마나 큰 고충이 있었는지 말씀드리고 싶다"고 운을 뗐다.미스 해태 출신이자 MBC 10기 공채 탤런트로 데뷔한 이미영은 "원래 어렸을 때부터 입술이 도톰했다. 집안 식구들도 다 입술이 두껍다"고 설명했다.이어 "30대 때 후배들이 '언니 입술이 조금만 더 도톰하면 더 섹시할 것 같다'고 하더라. 그 당시에는 지금처럼 필러 시술이 없던 시절이었다"고 회상했다.이미영은 미국에서 온 전문가를 소개받아 입술 시술을 받게 됐다고 밝혔다. 그는 "주입한 물질이 시간이 지나면 소변으로 빠진다고 해서 한번 해보자고 했다"며 "그런데 결론적으로는 안 빠졌다"고 털어놨다.알고 보니 의료용이 아닌 공업용 물질이었다고. 이미영은 "괜찮은 줄 알고 주사 두 방을 맞았는데 원래는 가운데에 맞아야 할 위치가 양쪽으로 들어갔다"며 "결국 입술이 뒤집어졌다"고 말했다.부작용은 예상보다 심각했다. 이미영은 "입술을 왜 뒤집어놨냐며 난리가 났다. 악플도 엄청 많았다"며 "사극도 퇴짜 맞고 드라마 캐스팅도 끊겼다. 욕은 있는 대로 먹고 스트레스가 엄청났다"고 고백했다.이미영은 "예뻐지려고 맞은 주사 두 방이 나에게는 일생일대의 가장 큰 실수가 됐다. 시술의 대가가 너무 컸다"고 씁쓸해했다.결국 그는 입술에 들어간 물질을 제거하기 위해 수술대에 올랐다. 하지만 입술은 혈관이 많고 예민한 부위라 수술 자체도 쉽지 않았다고.이미영은 "입술을 째고 제거했는데 완전히 제거되지 않아 수술을 두 번이나 해야 했다"면서 "입술은 한 번 뒤집어지면 원래 상태로 완전히 돌아가기 어렵다고 하더라"고 설명했다.오랜 시간 후회와 악플에 시달렸다는 이미영은 "너무 힘들었고, 후회하면서 살았다"면서 "지금은 다 긁어내서 내 입술이다. 현재 모습에 만족한다. 그동안 정말 고생을 많이 했다. 오해하지 말고 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 진심 어린 당부를 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr