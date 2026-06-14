김준호, 김지민 부부가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

13일 '끝까지 간다! 독박투어' 2회가 공개됐다. / 사진=E채널, 채널S

13일 '끝까지 간다! 독박투어' 2회가 공개됐다. / 사진=E채널, 채널S

김지민과 결혼한 김준호가 '끝까지 간다! 독박투어'에서 간절한 2세 소원을 빌었다.지난 13일 방송된 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 2회에서는 스리랑카로 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 카타라가마 사원을 방문하는 현장이 그려졌다.앞서 맹그로브숲에서 야생 악어 찾기에 나섰지만 실패한 '독박즈'는 홍인규의 추천으로 카타라가마 사원을 찾았다. 이동 중에는 간식비를 걸고 핀볼 게임을 진행했고, 첫 라운드 승자인 장동민이 직접 준비한 퀴즈로 2차전이 이어졌다. 장동민은 "나는 3초 만에 풀었다"고 자신감을 보였고, 예상 밖으로 홍인규가 가장 먼저 정답을 맞혀 모두를 놀라게 했다. 반면 김대희와 김준호는 쉽게 답을 찾지 못한 채 문제에 몰두하는 모습을 보였다.게임이 끝나지 않은 채 사원에 도착한 '독박즈'는 코코넛을 하나씩 구입했다. 홍인규는 "소원을 빌며 코코넛을 깨는 의식을 할 예정인데, 잘게 깨질수록 소원이 더 잘 이뤄진다고 한다"고 설명했다. 이어 장동민은 소원을 빌기에 앞서 자신의 잘못을 돌아보는 시간을 갖자고 제안했다.이에 김준호는 "충격 고백을 하겠다"며 입을 열었다. 그는 과거 대전 본가에서 어머니와 가족 특집을 촬영했을 당시, 제작진이 어머니의 출연료를 받을 계좌번호를 요청했지만 자신의 계좌번호를 전달했다고 털어놨다. 이를 들은 홍인규는 "불효와 횡령을 동시에 저질렀네"라고 농담해 웃음을 안겼다.각자의 소원을 품고 코코넛 깨기 의식에 나선 '독박즈'의 모습도 공개된다. 김준호는 "지민이가 늘 건강했으면 좋겠고, 예쁜 아이가 착상되길 바란다"며 코코넛을 내리쳤지만 좀처럼 깨지지 않아 당황했다. 이를 본 유세윤은 "이번엔 착상이 안 되나 보다"라고 농담했고, 김준호는 코코넛을 하나 더 사야 하나 고민하는 모습을 보였다.이어 유세윤은 아들 민하의 시험 결과를, 장동민은 이사 갈 집을 무사히 구하게 해달라는 소원을 빌었다. 김대희는 장동민이 낸 퀴즈를 풀게 해달라고 기도해 웃음을 안겼고, 홍인규는 사파리 투어에서 표범을 보는 것과 '독박투어'의 성공을 기원했다.이후 멤버들은 김준호를 위해 또 다른 소원 의식에 나섰다. 김준호는 "지민이가 좋아하는 핑크색으로"라며 핑크색 양동이에 물을 담아 사원을 돌았고 "올해는 어떤 상도 필요 없다. 제발 착상만 부탁드린다"며 2세를 향한 간절한 바람을 전했다.다음 날 아침 독박즈는 영화 '인디아나 존스'를 연상케 하는 복장으로 사파리 투어에 나섰다. 현지 가이드의 안내를 받아 투어를 시작한 이들은 표범을 만나길 기대하며 들뜬 모습을 보였다. 이후 사슴과 공작새, 원숭이, 코끼리 등 다양한 야생동물을 만났고, 멀리서 악어도 발견하며 즐거워했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr