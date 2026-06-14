사진 = 최준희 인스타그램

사진 = 최준희 인스타그램

사진 = 최준희 인스타그램

사진 = 최준희 인스타그램

故 최진실 딸 최준희가 감각적인 스타일링이 돋보이는 사진을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.최근 최준희는 자신의 인스타그램에 "이때가 딱 좋았는데~~~~"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 최준희는 오렌지 컬러 소파에 앉아 카메라를 응시하고 있다. 블랙 레이스 디테일이 더해진 슬립 스타일 의상에 실버 톤 목걸이를 매치했으며, 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 한 손으로 얼굴을 받치고 있어 차분하면서도 강렬한 분위기를 자아낸다. 우드 패턴 벽면과 오렌지 소파가 어우러지며 사진 전체에 따뜻한 색감이 더해졌다.이어진 사진에서는 야외 공간에서 환한 미소를 짓고 있는 최준희의 모습이 담겼다. 블랙 톱 위에 데님 재킷을 걸친 채 짧은 스커트와 도트 패턴 스타킹, 블랙 부츠를 매치했으며, 뒤편으로는 큰 나무와 붉은 파라솔이 자리해 있어 한층 생동감 있는 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서는 회색빛 콘크리트 벽 앞에 쪼그려 앉아 웃음을 터뜨리고 있다. 어깨 아래로 자연스럽게 내려온 데님 재킷과 바닥에 놓인 블랙 핸드백이 함께 담기며 편안하면서도 스타일리시한 매력을 드러냈다.마지막 사진에서는 오렌지 소파에 앉아 카메라를 들고 있는 모습이 포착됐다. 블랙 레이스 디테일 의상과 도트 스타킹이 다시 한 번 시선을 끄는 가운데 교차해 앉은 자세와 실버 액세서리가 어우러지며 사진 특유의 감각적인 분위기를 완성했다. 앞서 몸무게 40kg임을 인증한 최준희는 뼈말라 단점이 딱 하나 있다며 "골반뽕 없이 어떻게 사냐"고 하면서 털털한 매력을 뽐낸 바 있다.사진을 본 팬들은 "배우 안하시는 부분이 진짜 아쉬워요", "개안", "너무 예뻐", "존예 너무이뻐서입이막힌다", "이때든 지금이든 다 좋다", "매일이 여신인데" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.한편 최준희는 지난 5월 서울 강남구의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 이후 LA로 신혼여행을 떠났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr