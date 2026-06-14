사진 = 최준희 인스타그램
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故 최진실 딸 최준희가 감각적인 스타일링이 돋보이는 사진을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

최근 최준희는 자신의 인스타그램에 "이때가 딱 좋았는데~~~~"라는 멘트와 사진을 올렸다.
사진 = 최준희 인스타그램
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공개 된 사진 속 최준희는 오렌지 컬러 소파에 앉아 카메라를 응시하고 있다. 블랙 레이스 디테일이 더해진 슬립 스타일 의상에 실버 톤 목걸이를 매치했으며, 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 한 손으로 얼굴을 받치고 있어 차분하면서도 강렬한 분위기를 자아낸다. 우드 패턴 벽면과 오렌지 소파가 어우러지며 사진 전체에 따뜻한 색감이 더해졌다.
사진 = 최준희 인스타그램
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이어진 사진에서는 야외 공간에서 환한 미소를 짓고 있는 최준희의 모습이 담겼다. 블랙 톱 위에 데님 재킷을 걸친 채 짧은 스커트와 도트 패턴 스타킹, 블랙 부츠를 매치했으며, 뒤편으로는 큰 나무와 붉은 파라솔이 자리해 있어 한층 생동감 있는 분위기를 완성했다.

또 다른 사진에서는 회색빛 콘크리트 벽 앞에 쪼그려 앉아 웃음을 터뜨리고 있다. 어깨 아래로 자연스럽게 내려온 데님 재킷과 바닥에 놓인 블랙 핸드백이 함께 담기며 편안하면서도 스타일리시한 매력을 드러냈다.
사진 = 최준희 인스타그램
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마지막 사진에서는 오렌지 소파에 앉아 카메라를 들고 있는 모습이 포착됐다. 블랙 레이스 디테일 의상과 도트 스타킹이 다시 한 번 시선을 끄는 가운데 교차해 앉은 자세와 실버 액세서리가 어우러지며 사진 특유의 감각적인 분위기를 완성했다. 앞서 몸무게 40kg임을 인증한 최준희는 뼈말라 단점이 딱 하나 있다며 "골반뽕 없이 어떻게 사냐"고 하면서 털털한 매력을 뽐낸 바 있다.

사진을 본 팬들은 "배우 안하시는 부분이 진짜 아쉬워요", "개안", "너무 예뻐", "존예 너무이뻐서입이막힌다", "이때든 지금이든 다 좋다", "매일이 여신인데" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.

한편 최준희는 지난 5월 서울 강남구의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 이후 LA로 신혼여행을 떠났다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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