미미가 포토월에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

미미와 김동현이 '런닝맨'에 출연한다. / 사진제공=SBS 첫 번째 미션은 팀 대표가 상대의 몸에 붙은 문제 쪽지를 찾아내고, 팀원들이 정답을 맞히는 '육탄 퀴즈전'으로 진행된다. 특히 '런닝맨 공식 근육맨' 김종국과 UFC 파이터 출신 김동현의 맞대결이 펼쳐져 눈길을 끈다. 자신 있게 나선 김동현은 김종국의 괴력에 밀리며 고전했고, 결국 "이런 사람하고 스파링하는 게 제일 싫다"고 말해 웃음을 안긴다.

그룹 오마이걸의 멤버 미미(32)가 '런닝맨'에서 결혼관을 밝힌다.14일 방송되는 SBS '런닝맨'은 김동현의 집을 방문하는 '너희 집에 살짝 들렀어' 특집으로 미미가 함께한다.이날 방송에서 멤버들은 각종 미션에서 패배할 때마다 '육아공'을 받게 된다. 가장 많은 육아공을 모은 멤버는 촬영 종료 후 김동현의 자녀들을 돌보는 벌칙을 수행해야 한다. 이에 멤버들은 육아공을 피하기 위해 시작부터 남다른 승부욕을 보여준다.한편 이날 방송에서는 미미의 솔직한 이야기도 공개된다. 이동 중 이상형에 대한 대화가 이어지자 미미는 "나는 연애를 하면 무조건 결혼까지 가야 한다"고 말하며 자신의 결혼관을 밝힌다. 이에 멤버들은 "사람을 오래 봐야 한다", "좋은 사람을 만나야 한다"며 진심 어린 조언을 건넨다. 여기에 지예은은 "내 남자친구 친구들 소개해 줄까?"라고 제안하며 훈훈한 분위기를 조성한다.'런닝맨'은 이날 오후 6시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr