사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

에스파 카리나가 싱그러운 자연 풍경과 함께한 근황 사진을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.최근 카리나는 자신의 인스타그램에 꽃 이모지가 담긴 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 카리나는 초록빛 잎이 무성한 나무 아래에 서서 카메라를 바라보고 있다. 은은한 핑크 컬러 원피스는 프릴 디테일과 레이스 장식이 더해져 부드러운 분위기를 자아냈고, 허리 아래까지 자연스럽게 내려오는 긴 흑발은 햇살 사이로 스며드는 빛과 어우러지며 한층 청초한 매력을 더했다. 나뭇잎 사이로 비치는 그림자가 얼굴과 옷자락에 자연스럽게 드리워지며 마치 한 장의 필름 사진 같은 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 카리나는 같은 공간에서 미소를 지은 채 카메라를 응시하고 있다. 바람에 살짝 흩날리는 머리카락과 부드럽게 올라간 입꼬리가 어우러지며 한층 따뜻한 무드를 만들었고, 초록 잎으로 가득한 배경은 핑크빛 스타일링과 조화를 이루며 싱그러운 분위기를 배가시켰다.또 다른 사진에서 카리나는 실내 복도 난간 앞에 앉아 환하게 웃는 모습을 공개했다. 고개를 살짝 기울인 채 눈을 감고 미소 짓는 표정이 자연스럽고 편안한 분위기를 전했고, 부드러운 조명 아래 드러난 핑크 원피스의 프릴 디테일과 긴 헤어가 조화를 이루며 사랑스러운 매력을 더했다.마지막 사진에서 카리나는 턱 아래에 손을 받친 채 정면을 바라보며 또 다른 분위기를 선보였다. 은은한 조명 속에서 또렷한 이목구비가 돋보였으며, 차분한 표정과 자연스럽게 흘러내린 검은 머리카락이 어우러져 앞선 사진들과는 또 다른 청순한 무드를 완성했다.사진을 접한 팬들은 "아진짜사랑", "프리티 걸", "너무 예뻐", "꽃은 정말 특별", "청순 카리나", "너무 사랑해" 등의 반응을 남기며 뜨거운 애정을 보냈다.앞서 에스파 멤버 카리나와 윈터는 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 응원단 합류를 위해 인천국제공항을 통해 멕시코로 출국해 체코전에서 응원한 모습이 포착 된 바 있다.한편 카리나가 속한 그룹 에스파는 지난달 29일 두 번째 정규 앨범 'LEMONADE(레모네이드)'를 발매해 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr