사진=JTBC '아는형님'

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'아는형님' 개그우먼 김효진이 조혜련과 한때 사이가 멀어졌던 뜻밖의 이유를 공개했다.13일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 개그우먼 이경실, 조혜련, 김지선, 김효진이 출연해 거침없는 입담을 뽐냈다.이날 김효진은 조혜련과의 오랜 인연을 이야기하던 중 과거 함께 떠났던 사이판 여행을 언급했다. 그는 "한때 혜련 언니와 사이가 멀어졌던 적이 있다"고 고백해 궁금증을 자아냈다.이유는 예상 밖이었다. 김효진은 "당시 조혜련의 태보 다이어트가 한창 유행할 때였다"며 "숙소에서 밤마다 알몸으로 태보를 했다"고 폭로했다. 갑작스러운 이야기에 출연진들은 놀라움을 감추지 못했다.조혜련은 당황한 표정으로 "그래도 간접 조명이었다"고 해명했지만, 김효진은 "간접 조명이면 안 보이냐"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 "속옷이라도 입고 하라고 했는데 언니는 '여자끼리 뭐 어떠냐'고 하더라"고 덧붙였다.김효진은 결국 그 여행 이후 조혜련과 다소 거리를 두게 됐다고 털어놨고, 조혜련 역시 웃음을 터뜨렸다. 두 사람은 최근 함께 연극 무대에 서며 다시 가까워졌다고 밝혀 훈훈함을 더했다.김효진과 조혜련의 또 다른 공통점도 공개됐다. 조혜련은 "옛날에 한 남자를 두고 경쟁했다"고 말했고, 그 상대가 바로 개그맨 서경석이었다고 밝혔다.1996년 MBC '오늘은 좋은 날'의 인기 코너 '울엄마'에 함께 출연했던 조혜련과 김효진은 당시 서경석을 짝사랑했지만, 정작 당사자인 서경석은 두 사람의 마음을 전혀 눈치채지 못했다고. 김효진은 "우리가 사랑했다는 걸 모른다. 관심이 하나도 없었다"고 말해 웃음을 자아냈다.김효진은 조혜련이 서경석에게 잘 보이기 위해 화장과 스타일에 변화를 줬다고 털어놨다. 그는 "언제부턴가 뷰티 화장을 하고, 타이트한 옷을 입더라. 아들 보는 눈빛이 아니었다"고 폭로해 배꼽을 쥐게 했다. 그러면서 "나도 주근깨 분장을 지우고 포니테일 머리를 했다"고 고백했다.서경석을 향한 짝사랑이 끝난 계기도 공개했다. 김효진은 드라마 '이브의 모든 것' 촬영 당시 장동건, 한재석을 만난 뒤 생각이 달라졌다며 "눈이 부신 조각 미남들이 친절하고 매너도 좋았다"며 "그 이후 녹화장에 가면 생각이 달라지더라"고 솔직하게 고백해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr