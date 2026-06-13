사진=MBC '전지적 참견 시점'

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'전지적 참견 시점' 충주맨 후임 최지호 주무관이 김선태의 퇴사 당시를 떠올리며 솔직한 심정을 털어놨다.13일 방송된 MBC 예능 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에는 충주시 공식 유튜브 채널을 이끌고 있는 최지호 주무관이 출연, 김선태 전 주무관의 뒤를 이어 '충주걸'로 불리고 있는 그는 예상치 못하게 채널의 중심이 된 근황을 전했다.이날 최지호 주무관은 자신을 "갑자기 충주시 유튜브의 주인이 된 최지호 주무관"이라고 자신을 소개했다. 이어 "사실 충주맨 없는 충주시 유튜브는 상상해 본 적이 없었다. 너무 충격적이었다"며 솔직한 속내를 드러냈다.최 주무관은 "제가 후임이 될 줄도 몰랐다. 정신을 차려보니 돈 없고 유명한 사람이 되어 있었다"고 말해 웃음을 자아냈다.특히 김선태 전 주무관의 퇴사 소식을 처음 들었던 순간도 공개했다. 최지호 주무관은 "정말 평화로운 점심 시간이었는데, 갑자기 할 말이 있다고 부르더라"며 당시를 회상했다.이어 "'얘들아 미안하게 됐다'고 하길래 무슨 일인가 했는데 그만둔다고 하더라. 너무 뜬금없어서 처음에는 몰래카메라인 줄 알았다"고 털어놨다. 그는 "주변을 두리번거리면서 카메라를 찾았다. 그런데 진짜였다"고 말했다.김선태 전 주무관이 퇴사한 뒤 충주시 유튜브 채널은 적지 않은 변화를 겪었다. 한때 약 96만 명에 달했던 구독자 수는 퇴사 이후 75만 명대까지 감소했다. 현재는 최 주무관의 활약으로 82만 명 수준으로 회복한 상태.최지호 주무관은 김선태 호칭에 대해 "지금도 팀장님이라고 부르는데, 주변에서 '이미 퇴사했는데 왜 아직도 팀장님이라고 부르냐'고 하더라. 그렇다고 아저씨라고 부를 수는 없지 않나"라고 설명해 현장을 웃음바다로 만들었다.김선태 전 주무관이 새롭게 운영 중인 개인 유튜브 채널에 대해 최 주무관은 최지호 주무관은 "솔직히 충주시 유튜브랑 큰 차이를 못 느끼겠다"고 농담 섞인 평가를 내놔 웃음을 더했다.한편 최지호 주무관은 "예전에는 아침에 일어나자마자 조회수와 댓글 반응을 찾아봤다"며 "지금은 무서워서 잘 못 보겠다"고 고백했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr