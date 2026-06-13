가수 서인영이 결혼을 앞두고 예비 남편을 향한 애정을 표현했다./사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영' 화면 캡처

가수 서인영이 결혼을 앞두고 예비 남편을 향한 애정을 표현했다./사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영' 화면 캡처

가수 서인영이 결혼을 앞두고 예비 남편을 향한 애정을 표현했다./사진=유튜브 채널 '개과천선 서인영' 화면 캡처

가수 서인영이 결혼을 앞두고 예비 남편을 향한 애정을 표현했다.지난 9일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 결혼심경 최초공개 (오해와 진실, 결혼식)'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 서인영은 결혼 준비 과정과 예비 남편에 대한 이야기를 전했다.서인영은 예비 남편의 이름과 회사가 알려진 것에 대해 안타까운 마음을 내비쳤다. 그는 "이름도 까지고 회사도 까지고 그게 나는 속상했다. 그런데 너를 위해서라면 자기는 다 괜찮다고 하더라. 아무것도 신경 쓰지 말고 스트레스만 받지 말라고 했다"고 말했다.이어 "인생에 이런 성향을 가진 사람은 처음"이라고 밝혔다. 또 "사진이 너무 못 나왔다. 일반인이라 잘 못 찍는다"며 "실물이 훨씬 낫다. 속상하다"고 털어놨다. 결혼식 계획도 언급했다. 서인영은 "교회에서 스몰 웨딩으로 한다"고 밝힌 뒤 축가와 관련해 "태우 오빠가 나한테 빚진 게 있다"고 말해 웃음을 안겼다.서인영은 "우리 사랑하는 구독자분들 마음 조금 놓으시고 저 결혼 응원해주셨으면 좋겠다. 결혼한다고 바뀌는 것 아무것도 없으니까 인생 같이 즐겨보자"고 전했다.서인영은 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)의 최지훈 대표와 올해 하반기 결혼식을 올린다. 1978년생인 최 대표는 1984년생인 서인영보다 6세 연상이다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr