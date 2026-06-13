이광수, 김우빈, 도경수가 제주 목장에서 예상치 못한 노동의 현실과 마주한다./사진=tvN 제공

이광수, 김우빈, 도경수가 제주 목장에서 예상치 못한 노동의 현실과 마주한다./사진=tvN 제공

이광수, 김우빈, 도경수가 제주 목장에서 예상치 못한 노동의 현실과 마주한다./사진=tvN 제공

이광수, 김우빈, 도경수가 제주 목장에서 예상치 못한 노동의 현실과 마주한다.19일 첫 방송 되는 tvN '콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장'(이하 '콩콩팜팜')은 제주도에서 펼쳐지는 이광수, 김우빈, 도경수의 목장 생활을 담은 예능 프로그램이다.하이라이트 영상에는 농사와 구내식당 운영, 해외 연수 등을 경험했던 세 사람이 이번에는 목축업에 도전하는 과정이 담겼다. 평화로운 목장 생활을 기대했던 멤버들은 예상보다 훨씬 고된 현실에 직면했다.세 사람은 아침 6시부터 시작되는 일과에 투입되는가 하면, 끝없이 이어지는 청소 업무에 진땀을 흘렸다. 식사 도중에는 소가 우리를 탈출하는 돌발 상황까지 벌어져 현장을 긴장하게 했다.제멋대로 움직이는 동물들 때문에 예측 불가한 상황이 이어지는 가운데, 배설물 때문에 고통받는 멤버들의 모습도 웃음을 안겼다. 김우빈은 해탈한 표정으로 옷에 묻은 배설물을 닦아냈고, 배설물이 가득 담긴 수레를 끌던 도경수는 "형! 똥 치우라고요!"라고 울분 섞인 외침을 터뜨렸다. 우리를 청소하던 이광수 역시 "어차피 쌀 거 왜 치우냐고!"라고 푸념한 데 이어 "우리 여기 잘 온 거 맞아?"라고 말해 목장 생활의 매운맛을 짐작하게 했다.고된 노동 속에서도 목장 사람들과의 호흡은 또 다른 재미를 예고했다. 도경수의 사진을 찍어주는 목장 대표와 순한 성격의 선배 등과 자연스럽게 어우러지는 모습이 담겼다. 여기에 내기에서는 물러섬 없는 승리욕까지 더해지며 색다른 케미를 형성했다.'콩콩팜팜'은 19일 오후 8시 35분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr