주우재가 유재석에게 호통을 듣는다./사진제공=MBC

주우재가 유재석에게 호통을 듣는다./사진제공=MBC

유재석과 이경규가 주우재를 잡도리하며 하나가 된다.13일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 이경규, 이윤석의 몸 보신을 시켜주는 유재석, 하하, 허경환, 주우재의 모습이 그려진다.공개된 사진 속에는 유재석과 이경규의 잔소리 세례를 집중적으로 받고 있는 주우재의 모습이 담겼다. 말 한 번 잘못했다가 대역죄인이 된 주우재의 억울한 표정에 이목이 쏠린다.주우재는 이경규를 도발해 잡도리를 당한다. 이경규에게 “오늘 이윤석이 더 웃겼다”며 존경심을 표현한 것. 질투심이 폭발한 이경규는 버럭하고, 이윤석은 눈치 빠르게 이경규의 뒤에서 ‘우재야 하지마’ 수신호를 보낸다.유재석도 주우재에게 호통을 친다. 유재석의 시원한 목청에 옆에 있던 이경규는 뜻밖의 봉변을 당한다. 처음 보는 유재석의 호통에 깜짝 놀란 이경규는 “재석이가 이 정도면 너는 아주 나빠”라며 주우재 잡도리에 다시 참전한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr