이미지 크게보기 사진 = SBS Plus '이호선의 사이다'

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'이호선의 사이다' 방송인 함소원이 이혼 후 9살 딸에 대한 고민을 털어놨다.13일 방송된 SBS Plus '이호선의 사이다'에서는 18살 연하 남편 진화와의 이혼 후 홀로 9살 딸을 양육 중인 근황을 전했다.방송에서 함소원은 "아빠가 좀 누워있거나 돈을 못 버는 시절이 있었어서 집에서 싸우는 날이 반복되다 보니 집에 들어가는 게 부담이었다. 나는 그런 가정을 아이한테 물려주고 싶지 않았다"며 이혼을 결심한 이유를 밝혔다.이어 전 남편에 대한 불만에 대해 함소원은 "저랑 행동이 좀 많이 맞았다. 정리정돈은 기본이라고 생각하는 사람인데 진화 씨가 오면 다 흐트러진다. 딸 때문에 하루는 참았다. 이제는 이혼했으니까 딸을 생각해서 남편과의 끊어야 하나 고민이다"라고 답답함을 호소했다.이를 들은 이호선은 "제일 걱정되는 부분 중 하나가 (함소원이) 계속 전남편 욕을 하고 있다는 거다. 형편없는 아빠라는 이야기를 하고 있는 것 같은데 소원 씨는 규격에 맞춰서 아이가 바르게 잘 컸으면 하는 마음이 있는 것이지 않나.그러면서 "아까 이런 이야기를 했다. 아빠 때문에 전 남편이 약속을 지키지 않아서 화가 난 소원 씨에게 아이가 '무시해'라고 했다고 했지 않나. 그거는 엄마랑 이런 대화를 많이 했던 거다"엄마가 아무리 직접적으로 표현 안 하더라도 아이는 이미 엄마의 감정을 느끼고 있는 거다. 딸이 9살인데 엄마의 비위를 맞추고 있다. 아이는 아빠가 좋은데 엄마 앞에서는 동조를 해야 한다. 이건 아이에게 나쁜 일을 한 거다. 딸이 한쪽 편을 들게 만든 거다. 부모가 하지 말아야 할 가장 전형적인 잘못"이라고 지적했다.또한 이호선은 "딸을 아빠와 못 만나게 할 권리는 누구에게도 없다"고 단호하게 일침 했다.함소원은 18살 연하인 진화와 2018년 결혼해 슬하에 1녀를 뒀으며 2022년 이혼을 발표했다. 이혼 후에도 딸의 양육을 위해 방송을 통해서 왕래를 하는 모습을 공개해 두 사람의 재결합설이 재기되기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr