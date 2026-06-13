고강용이 2억대 반전세로 이사했다./사진제공=MBC

고강용이 2억대 반전세로 이사했다./사진제공=MBC

MBC 아나운서 고강용이 1억 2000만원을 대출 받은 2억대 새 보금자리를 공개했다.지난 12일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 2년 동안 살던 원룸을 떠나 1.5룸으로 이사가는 고강용의 모습이 담겼다.이사 당일날, 고강용은 엘리베이터가 없는 3층에서 산더미 같은 짐들을 올리느라 진땀을 뺐다. 처음 반포장 이사를 하게 된 고강용은 용달 기사님에게 고마움을 표하기도 했따.고강용의 새 집은 양천구에 위치한 1.5룸으로, 한층 넓어진 평수와 테라스가 눈길을 끌었다. 그는 "신목동역 초역세권"이라며 회사와 가깝다고 자랑했다. 해당 집은 보증금 2억 원에 월세 15만 원 반전세였다. 전세가로 환산하면 약 2억 4000만원 정도다. 그는 은행과 사내 대출을 통해 총 "1억2천만 원을 대출받았다"고 밝혔다. 그는 원금 포함 대출로만 한 달에 90만 원을 낸다고 설명했다.새 집에 설레임을 드러내던 것도 잠시, 고강용은 계속되는 정전과 고정되지 않는 상부장 등의 하자가 발견됐다. 간헐적으로 정전이 된다는 중개인의 말과 달리 정전이 계속됐고, 고강용은 "화장실 불을 끄면 차단기가 같이 내려가더라"고 설명했다.멤버들이 발품 팔 때 체크를 안 했냐고 하자 고강용은 "대충 확인한 거 같다. 발품을 많이 팔다보니 큰것들 위주로 오케이 되면 넘어갔다"고 후회했다. 기안84는 "난 무서워서 못 살겠다"고 말했다. 그럼에도 고강용은 거실이 생겨 기쁜 마음을 드러냈고, 현재는 두꺼비집 수리가 완료됐다며 만족감을 표했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr