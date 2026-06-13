이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '지인의 지인'

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배우 문지인이 출산을 앞두고 예상치 못한 걱정으로 밤잠을 설쳤던 시간을 털어놨다.12일 문지인 채널에는 '동생 발달장애가 유전일 수 있다구요? 급 유전자 검사를 받게 된 이유..'라는 제목의 영상이 게재됐다.아들을 임신 중인 그는 8월 출산을 앞두고 정기 검진을 위해 병원을 찾았고, 아이의 건강한 성장 모습을 확인하며 기쁨을 감추지 못했다.그러나 진료 말미 예상하지 못한 이야기를 듣게 됐다고. 문지인은 "발달장애인 동생이 있다. 그런데 그게 유전일 수 있다고 해서 취약 X 증후군이라는 유전자 검사를 받았다. 엄마 쪽 X 유전자에 이상이 있다면 유전될 수 있다고 해서 검사를 받을 수밖에 없었다"라고 밝혔다.이어 "2주 뒤에 결과가 나온다고 했다"며 당시의 긴장감을 떠올렸다. 그는 가족력과 관련한 설명을 들은 뒤 적지 않은 부담을 느꼈다고 고백했다.문지인은 "혹시나 해서 하는 건데 엄마를 통해 유전된다고 한다. 남자아이를 가지면 확률이 높게 영향을 가진다. 엄마의 딸인데다가, 아들을 임신했기에 25%의 확률이 될 수 있다고 하더라"고 말했다.검사를 기다리는 동안에 심경을 털어놓으며 그는 "열흘 동안 진짜 마음고생 많이 했다"고 털어놨고, 남편 김기리 역시 불안한 마음으로 결과를 기다렸다고 전했다.특히 문지인은 그동안 동생과 함께 방송에 출연한 뒤 온라인에서 접했던 여러 반응들까지 떠올리며 더욱 복잡한 심경을 느꼈다고 밝혔다. 그는 스스로도 여러 가능성을 생각하게 됐다고 솔직하게 이야기했다.결국 병원 측으로부터 검사 결과를 먼저 확인한 부부는 태아가 정상 범주라는 소식을 듣고 안도의 한숨을 내쉬었다. 문지인은 "유전이 아니었다"며 "너무 감사하고 또 다른 검사가 있겠지만 제일 큰 두려움을 내려놨다"며 벅찬 심정을 전했다.한편 문지인과 김기리는 지난해 결혼한 뒤 꾸준히 신혼 일상을 공개하며 많은 응원을 받아왔다. 두 사람은 오는 8월 아들을 품에 안을 예정이며, 앞서 쉽지 않았던 임신 과정을 고백해 많은 이들의 공감을 얻기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr