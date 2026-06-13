배우 김무열이 '참교육' 주인공을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김무열이 '참교육'에 대한 아내 윤승아의 반응과 함께, 초보 학부형으로서 작품을 마주한 소회를 전했다.12일 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 주인공 김무열을 만났다. '참교육'은 무너진 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 이야기를 그린다. 김무열은 교권보호국 감독관 나화진 역을 맡았다.김무열은 실제로 아들을 키우는 아빠이기도 하다. 이에 '참교육'이라는 작품이 남다르게 다가왔을 것. 김무열은 "나는 아이 교육에 대해 이제 막 고민해보기 시작한 초보 학부형이다. 아직 배울 게 많다고 생각한다. 많은 시행착오를 겪으며 아이와 함께하고 있기도 하다"라고 말했다. 또한 "'참교육'을 통해 여러 시선으로 문제를 들여다볼 수 있었던 점이 저한테는 좋은 경험이 됐다"고 털어놨다.작품을 본 아내 윤승아의 반응도 전했다. 김무열은 "재밌다고 했다. 와이프가 평소 저한테 평가가 냉정한 편이다. 저도 가감 없이 얘기해 주길 바란다"면서도 "그런데 이번에는 칭찬하더라. 잘될 것 같다고 얘기해 준 건 처음이었다"라며 미소를 지었다.고난도 액션에 대해서는 동료 배우들과 스태프들에게 공을 돌리며 겸손한 태도를 보였다. 김무열은 "나화진 캐릭터 설정 자체가 세고 싸움을 잘하는 인물이라 저는 피하고 때리기만 하면 돼서 어려운 게 별로 없었다. 저한테 맞아주는 분들이 리액션을 잘해줬다"며 고마워했다. 화려한 자동차 액션 장면에 대해서는 "드리프트 장면은 대역 분이 해주셨는데, 그 외에 드리프트 전까지 달리고 꺾는 것은 제가 한 게 맞다. 현장에서 전혀 위험하지 않았다. 우회전하고 팔자로 달리기만 하면 됐다. 카메라 무빙, 음악 등으로 만들어주신 것"이라고 말했다.시청자들은 김무열이 인생 캐릭터를 만났다는 호평도 보내고 있다. 이에 대해 김무열은 "이렇게 좋아해주시는 이유가 뭘지 생각해봤다. 걱정과 우려 속 조심스레 시작한 작업이었지만, 그런 마음을 긍정적인 에너지로 바꿔 온 마음으로 작품을 사랑하며 촬영에 임했다. 10개 에피소드의 주·조연 배우들도 꿈과 희망, 열정을 가지고 현장에 와서 잘해줬다. 스태프들과 배우들 모두가 다 함께 작품을 사랑하는 마음을 모았기에 좋은 결과가 있었던 것 같다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr