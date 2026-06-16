스타들이 유튜브로 새로운 전성기를 맞이하고 있다. / 사진=텐아시아DB

집 공개가 유튜브 초기 단골 소재로 쓰인다. / 사진='안녕하세요 최화정이에요', 'A급 장영란', '개과천선 서인영' 유튜브 채널 캡쳐

잦은 PPL이 시청자에게 피로감을 주고 있다. / 사진='공부왕찐천재 홍진경' 유튜브 캡쳐

방송인 홍진경·장영란·최화정의 공통점은 유튜브를 통해 새로운 전성기를 열었다는 점이다. 최근 배우 고소영도 결혼 16년 만에 가족 일상을 공개하며 색다른 행보를 보이고 있다. 이들의 유튜브 콘셉트부터 콘텐츠 기획까지 총괄한 이석로 PD는 스타의 매력을 끌어내는 콘텐츠로 '유튜브계 나영석'이라는 수식어를 얻었다. 다만 담당 채널이 늘고 회차가 쌓일수록 반복되는 포맷과 소재는 아쉬움으로 남는다.이석로 PD는 '공부왕찐천재 홍진경', 'A급 장영란', '안녕하세요 최화정이에요', '자유부인 한가인', '개과천선 서인영' 등 대중에게 익숙한 연예인의 이미지를 활용한 브랜딩에 능하다. 출연자의 캐릭터를 직관적으로 보여주는 채널명과 콘셉트, 친근한 연출 방식으로 초반 화제성을 끌어내는 데 강점을 보여왔다.이 PD가 담당하는 콘텐츠의 또 다른 특징은 특유의 친밀한 진행이다. 그는 출연자와 스스럼없이 대화하며 경계를 허문다. 이를 통해 스타의 일상적인 면모와 자연스러운 반응을 이끌어내고, 기존 방송에서는 보기 어려웠던 매력을 보여준다. 홍진경의 엉뚱함, 장영란의 생활 밀착형 에너지, 최화정의 취향과 라이프스타일이 유튜브 안에서 새롭게 소비될 수 있었던 이유다.대부분의 채널은 개설 초반 화제성을 잡는 데 성공했다. 하지만 시간이 지날수록 그가 담당하는 채널마다 소재가 반복된다는 지적도 나온다. 유튜브 개설 초반 출연자의 집 공개, 가족 소개, 피부 관리 루틴, 쇼핑, 요리 콘텐츠 등을 배치하는 방식이 대표적이다. 스타의 사적 영역을 자연스럽게 보여주는 전략은 초반 유입에는 효과적이지만, 여러 채널에서 비슷한 방식이 반복될 경우 기시감을 줄 수밖에 없다.반복되는 소재는 스타 중심 유튜브 콘텐츠가 가진 구조적 한계와도 맞닿아 있다. 채널 초반에는 집 공개나 가족 이야기처럼 출연자의 사적인 면을 보여주는 콘텐츠가 높은 관심을 받는다. 연예인의 일상은 그 자체로 대중의 호기심을 자극하기 때문이다. 다만 채널이 자리를 잡고 출연자와 시청자 간 친밀감이 형성된 이후에는 새로운 기획과 확장성이 필요하다. 초반의 신선함만으로는 장기적인 충성도를 유지하기 어렵다.채널 규모가 커지면서 잦아진 PPL도 시청자에게 피로감을 줄 수 있는 요소다. 특히 스타의 일상을 조명하는 콘텐츠는 진정성이 핵심 경쟁력인 만큼, 광고 비중이 높아질수록 몰입도가 떨어질 수 있다. 'A급 장영란' 채널에서 5월 공개된 영상 4개 중 3개에는 유료 광고가 포함됐다. '자유부인 한가인'과 '안녕하세요 최화정이에요' 채널 역시 유료 광고 콘텐츠가 꾸준히 올라오고 있다.연예인의 진솔한 모습을 보기 위해 채널을 찾은 시청자들은 반복적으로 노출되는 광고에 거부감을 느낄 수 있다. 이 PD 역시 이를 의식한 듯 "콘텐츠의 지속적인 제작을 위해 광고 진행이 필요해 양해를 부탁한다"며 "대신 믿을 수 있는 제품으로만 엄선해서 진정성 있게 담아내겠다"고 전한 바 있다. 결국 관건은 광고의 유무가 아니라, 콘텐츠 안에서 얼마나 자연스럽고 설득력 있게 녹여내느냐다.이 PD의 최근 주력 채널은 '개과천선 서인영'과 '고소영'이다. 두 채널 모두 높은 화제성을 기록하며 이 PD의 제작 역량을 다시 한번 입증했다. 다만 기존 채널에서 반복적으로 제기된 소재 중복과 광고 피로도가 새 채널에서도 이어진다면 장기적인 관점에서는 시청자의 피로감을 불러올 수 있다. 스타의 매력을 빠르게 포착하고 대중에게 친근하게 전달하는 능력은 여전히 그의 강점이다. 이제 필요한 것은 그 강점을 유지하면서도 익숙한 공식을 넘어서는 새로운 변화다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr