배우 김무열이 '참교육' 주인공을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김무열이 '참교육'의 글로벌 흥행 소감과 함께, 할리우드 배우 존 시나의 SNS 샤라웃에 댓글로 화답했다고 밝혔다. 또한 '참교육'팀 단톡방에 존 시나의 사진을 올린 건 자신이 아니라 표지훈이라고 정정했다.12일 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 주인공 김무열을 만났다. '참교육'은 무너진 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 이야기를 그린다. 김무열은 교권보호국 감독관 나화진 역을 맡았다.김무열은 '참교육'의 인기로 SNS 팔로워 수가 매일 급격하게 증가하고 있다. 그는 "기쁘고 감사드리는 건 당연하다. 그러면서도 무겁게 진지하게 생각을 하고 있다"며 "다시 한번 우리가 하고자 했던 이야기들에 대해 생각하고 있다"고 소감을 밝혔다.최근 미국 프로레슬링(WWE)의 전설이자 할리우드 액션 배우인 존 시나가 SNS에 김무열의 사진을 올리며 이른바 '샤라웃'을 해 화제가 되기도 했다. 김무열은 "어렸을 때부터 WWE 팬이었다. 브로마이드도 붙여놓고 잡지도 구매해서 봤다"며 "존 시나가 선수에서 배우로 전향해 활약하는 걸 지켜보면서 단순히 엔터테인먼트적인 요소뿐만 아니라 생각이 깊고 넓은 사람, 편견 없이 격 없이 재밌는 사람이라는 느낌을 받아 평소 호감이 있었다"고 고백했다. 이어 "직접 제 사진을 올려주셔서 나도 그분의 사진을 올려야 하나 많이 고민했다. 어떻게 감사를 전할까 고민하다가 댓글을 남겼다"며 웃어 보였다.전날 진행된 인터뷰 자리에서 홍종찬 감독은 '참교육'팀 단톡방에 김무열이 존 시나의 샤라웃 사실을 올렸다고 했는데, 이날 김무열은 "감독님이 '이야기를 잘못했으니 정정 좀 해달라'고 하더라"고 전했다. 그는 "단톡방에 존 시나 사진을 올린 사람은 제가 아니라 표지훈"이라며 "제 성격상 '존 시나가 저 올렸다'고 하진 못한다"면서 웃음을 자아냈다.김무열은 최근 드라마 '멋진 신세계'로 주목받으며 자신을 롤모델로 꼽은 배우 허남준과의 돈독한 의리도 자랑했다. 두 사람은 성균관대학교 선후배 사이이자 드라마 '스위트홈'을 함께 촬영했다.김무열은 "남준이와 연락을 주고받았다. '스위트홈'을 같이 하면서 붙어 다니는 역할이라 많이 돈독해졌는데, 현장에서 성균관대 선후배 사이라는 걸 알고 더 가까워질 수 있었다"고 말했다. 이어 "축하한다고 메시지를 보냈더니 남준이가 '형님 너무 축하드립니다. 저에게도 이런 날이 ㅠㅠ'라고 왔더라. '우리 마음껏 즐거워하고 감사하자'고 답했다. 남준이가 잘 돼서 참 좋다"며 훈훈한 선배의 면모를 보였다.'참교육'은 지난 5일 공개 이후, 3일 만에 640만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록, 글로벌 톱10 비영어 쇼 1위에 등극했다. 또한 한국을 포함해 인도, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국 등 10개국에서 1위를 비롯, 총 48개 국가에서 톱10 리스트에 올랐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr