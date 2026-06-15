'내일도 출근!'의 주연 배우 서인국과 박지현이 시청률 10% 공약으로 음악방송 듀엣 무대를 내걸었다./사진제공=tvN

'내일도 출근!'의 주연 배우 서인국과 박지현이 시청률 10% 공약으로 음악방송 듀엣 무대를 내걸었다./사진제공=tvN

'내일도 출근!'의 주연 배우 서인국과 박지현이 시청률 10% 공약으로 음악방송 듀엣 무대를 내걸었다./사진제공=tvN

'취사병 전설이 되다' 후속으로 편성된 '내일도 출근!'의 주연 배우 서인국과 박지현이 시청률 10% 공약으로 음악방송 듀엣 무대를 내걸었다.15일 tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!' 제작발표회가 온라인으로 진행됐다. 행사는 박경림 진행 하에 조은솔 감독과 배우 서인국, 박지현, 강미나, 최경훈이 참석했다.'내일도 출근!'은 권태기에 빠진 7년 차 직장인 차지윤(박지현 분)이 까칠한 직장 상사 강시우(서인국 분)와 서로에게 대체 불가능한 존재가 되며 일과 사랑 모두에서 다시 설렘을 찾아가는 오피스 로맨스다. 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한다.조은솔 감독은 "사랑이라는 단어가 조금은 촌스럽게 느껴질 수 있지만 사랑이라는 테마를 다루는 드라마"라며 "때로는 대담하고 섹시하게 현실 연애 로맨스를 다루고 있다"고 소개했다. 이어 "대본이 너무 재밌었다. 당시 KTX를 타고 출퇴근하고 있었는데 지친 퇴근길에 대본을 보며 너무 설렜다"며 "많은 직장인이 퇴근 후 편안하게 볼 수 있는 드라마가 되겠다는 생각이 들었다"고 말했다.조 감독은 서인국 캐스팅 이유와 관련 "강시우를 지칭하는 강폭스가 굉장히 매력적인 인물이다. 우리나라 대표 폭스인 서인국 배우가 가장 먼저 떠올랐다"며 "말수가 적고 눈빛과 분위기만으로 설렘을 만들어야 하는 캐릭터인데 로코 장인인 서인국 배우가 가장 잘 표현할 수 있다고 생각했다"고 했다.박지현에 관해서는 "평범함 때문에 캐스팅했다. 평범함은 오히려 연기하기 어려운 영역"이라며 "예쁘고 단아한 배우가 코미디 연기까지 하는 모습이 너무 사랑스러웠다. 저 배우의 첫 번째 로맨스를 함께하고 싶다는 생각이 들었다"고 전했다.새움전자 DA사업부 책임이자 원칙과 효율이 최우선인 강시우 역을 맡은 서인국은 출연 결심 이유에 관해 "꿈까지 계획해서 꿀 것 같이 철저한 캐릭터라 도전을 해보고 싶었다"며 "현실적이면서도 소소한 귀여움이 많은 분께 공감을 일으킬 것 같았고, 많은 분께 같이 성장하는 느낌을 주지 않을까 싶었다"고 말했다.박지현은 매너리즘에 빠진 새움전자 DA사업부 선임 차지윤 역을 맡았다. 그는 "지윤이는 직장인뿐 아니라 일과 사랑을 해본 사람이라면 누구나 공감할 수 있는 서사를 가진 인물"이라며 "다양한 아픔과 실패를 마주했을 때 굴하지 않고 끊임없이 나아가는 모습이 매력적이다. 공감뿐 아니라 위로도 얻으실 수 있을 것"이라고 했다.두 사람은 이번 작품을 통해 처음 호흡을 맞췄다. 박지현은 서인국에 관해 "처음에는 대선배님이라 긴장했고 마스크가 차가워 무섭기도 했다"며 "그런데 개그 코드가 너무 잘 맞았다. 현장에서 금방 친해졌고 늘 리더처럼 이끌어주셔서 든든했다"고 말했다. 이어 "설렌 모멘트는 너무 많았다. 현장을 진두지휘하는 카리스마와 선배 미에 설렜다"고 덧붙였다. 이에 서인국은 "이따가 입금하겠다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.서인국은 "전작에서 무거운 작품을 많이 해 어려울 수도 있겠다고 생각했는데 결이 비슷하다는 느낌을 받았다"며 "항상 내 몫까지 따로 빵을 챙겨줘서 감동하고 설렜다"고 화답했다. 시청률 공약 이야기가 나오자 그는 "시청률 돌파에 성공한다면 무대에서 듀엣을 해보도록 하겠다"고 약속했다.박지현은 "공약 시청률 2%는 어떠냐"며 "'애기야' 너무 좋다. 내 최애곡이다. 어느 무대든 만들어서 하고 싶다"고 적극적인 반응을 보였다. '애기야'는 서인국이 2010년 발매한 리패키지 앨범이다. 당시 개성 있는 콘셉트로 이슈를 끌었다.조은솔 감독은 "마음 같아서는 이 무대를 꼭 보고 싶어 낮은 수치를 이야기하고 싶지만 '취사병 전설이 되다'가 상승세를 타고 있다"며 "그 기세를 이어 10%를 목표로 하고 싶다"고 말했다.'내일도 출근!'은 '취사병 전설이 되다' 후속으로 오는 22일 오후 8시 50분 첫 방송 한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr