뱀뱀/ 사진=텐아시아 DB

뱀뱀 인스타 / 사진 = 뱀뱀 SNS

그룹 갓세븐 멤버 뱀뱀이 의미심장한 심경문을 공개했다.11일 뱀뱀은 자신의 SNS에 "2024년 이후로는 아무것도 예전 같지 않았다"는 장문의 글을 게재했다. 그는 "괜찮아질 거라고 생각했지만 나는 계속 도망치고만 있었다"며 "사람들은 내 행복을 바라면서도 더 많은 것을 요구하는 일을 멈추지 않았다. 사람들은 옳은 것을 마치 잘못된 것처럼 느끼게 만들었다"고 토로했다.뱀뱀은 "집은 이제 지옥처럼 느껴진다"며 "세뇌당한 채로. 미소 뒤에는 늘 고통이 있었다"고 고백했다. 그러면서 그는 "수많은 신호를 보냈지만 누구도 그것을 보려하지 않았다. 이제는 되돌리기엔 너무 늦어버렸다. 나는 집이 필요하다"고 덧붙였다.해당 게시물을 접한 팬들은 "넌 혼자가 아니야 뱀뱀", "무슨 일 있는 거 아니지? 걱정된다" 등 급작스러운 심경 발표에 우려를 표했다.한편, 태국 출신 뱀뱀은 2014년 JYP 보이그룹 갓세븐 멤버로 데뷔했다. 그는 2021년 JYP를 떠나 2025년 2월까지 어비스컴퍼니에 몸 담았다. 그는 지난해 헤일로코퍼레이션과 전속계약을 맺고 새 출발을 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr