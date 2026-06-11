방송인 추성훈, 텐아시아 DB
방송인 추성훈, 텐아시아 DB
김재중과 추성훈이 90kg 통돼지 반마리 해체에 도전한다.

11일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)은 ‘절친특집’으로 꾸며진다. 이에 국민효자 김재중은 13년 절친 추성훈을 초대한다. 시청자에게는 입이 떡 벌어지는 충격 비주얼의 향연을 선사하고, 추성훈에게는 예상했던 것과 달리 구슬땀을 흘리는 하루가 될 예정이다.

이날 공개되는 VCR에서 김재중과 추성훈의 충격적인 모습이 포착됐다. 추성훈이 마치 사람 같은 정체불명의 물체(?)를 어깨에 둘러업고 김재중과 함께 계단을 걸어 올라온 것. 입이 떡 벌어지는 ‘비주얼 쇼크’ 그 자체. 잠시 후 밝혀진 묵직한 물체의 정체는 무려 90kg 100인분에 해당하는 통돼지 반마리였다. ‘편스토랑’ 식구들은 “정육점에 거꾸로 매달려 있는 것 아닌가?”라고 놀랐다.
사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’
사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’
이에 막강한 요리 실력과 칼질 실력을 자랑하는 김재중과 힘이라면 누구에게도 뒤지지 않는 파워 테토남 추성훈이 함께 통돼지 반마리 해체에 도전했다. 과연 두 사람은 통돼지 반마리 해체에 성공했을까.

이날 추성훈은 여유롭게 맛있는 음식만 먹을 줄 알았으나, 무슨 이유 때문인지 계속해서 구슬땀을 흘렸다고 해 궁금증을 자아낸다. 추성훈이 못질, 평상 수리는 물론 통돼지 반마리 해체, 떡메치기까지 종일 힘을 써야 했던 것. 추성훈은 넘치는 힘으로 못을 부숴버리는가 하면 맨손으로 거침없이 불 위에서 고기를 구워 김재중을 놀라게 했다.

두 사람의 충격적인 통돼지 반마리 해체 도전까지 모두 공개되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’은 11일 저녁 8시 30분 방송된다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지