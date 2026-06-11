방송인 추성훈, 텐아시아 DB

사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

김재중과 추성훈이 90kg 통돼지 반마리 해체에 도전한다.11일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)은 ‘절친특집’으로 꾸며진다. 이에 국민효자 김재중은 13년 절친 추성훈을 초대한다. 시청자에게는 입이 떡 벌어지는 충격 비주얼의 향연을 선사하고, 추성훈에게는 예상했던 것과 달리 구슬땀을 흘리는 하루가 될 예정이다.이날 공개되는 VCR에서 김재중과 추성훈의 충격적인 모습이 포착됐다. 추성훈이 마치 사람 같은 정체불명의 물체(?)를 어깨에 둘러업고 김재중과 함께 계단을 걸어 올라온 것. 입이 떡 벌어지는 ‘비주얼 쇼크’ 그 자체. 잠시 후 밝혀진 묵직한 물체의 정체는 무려 90kg 100인분에 해당하는 통돼지 반마리였다. ‘편스토랑’ 식구들은 “정육점에 거꾸로 매달려 있는 것 아닌가?”라고 놀랐다.이에 막강한 요리 실력과 칼질 실력을 자랑하는 김재중과 힘이라면 누구에게도 뒤지지 않는 파워 테토남 추성훈이 함께 통돼지 반마리 해체에 도전했다. 과연 두 사람은 통돼지 반마리 해체에 성공했을까.이날 추성훈은 여유롭게 맛있는 음식만 먹을 줄 알았으나, 무슨 이유 때문인지 계속해서 구슬땀을 흘렸다고 해 궁금증을 자아낸다. 추성훈이 못질, 평상 수리는 물론 통돼지 반마리 해체, 떡메치기까지 종일 힘을 써야 했던 것. 추성훈은 넘치는 힘으로 못을 부숴버리는가 하면 맨손으로 거침없이 불 위에서 고기를 구워 김재중을 놀라게 했다.두 사람의 충격적인 통돼지 반마리 해체 도전까지 모두 공개되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’은 11일 저녁 8시 30분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr